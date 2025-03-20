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破紀錄！移工酒駕撞死同鄉　彰化地院「雙通譯」庭審1天半宣判

▲移工酒駕撞死同鄉，國民法官參審，依過失致死罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。（資料圖／民眾提供）

▲移工酒駕撞死同鄉，國民法官參審，依過失致死罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名泰籍移工與友人聚會後，酒駕騎乘電動二輪機車返回宿舍時、未注意車前狀況，將未戴安全帽同鄉撞飛，導致頭部重創身亡，案發後與被害家屬以20萬元成立調解，全案列國民法官參審，地院採取「雙通譯」進行，縮短庭審1天半完成，19日中午宣判，依過失致死罪判處移工1年10月徒刑，緩刑5年，並禁止酒駕。

該起酒駕撞死人車禍事件發生於2023年2月3日晚間8時許，當時該名移工載著友人行經工業東二路口時，將同向行駛、騎乘微型電動二輪車德同鄉撞飛倒地，地面留下一大灘血跡，2人皆受傷送醫急救，同鄉因頭部撞擊外傷，到院後死亡，該名移工酒測值0. 38毫克，全案列國民參審。

▲移工酒駕撞死同鄉，國民法官參審，依過失致死罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。（資料圖／民眾提供）

▲移工酒駕撞死同鄉，國民法官參審，依過失致死罪判處1年10月徒刑，緩刑5年。（資料圖／民眾提供）

法官審理，犯罪後坦承犯行，並積極面對賠償被害者家屬，且被告亦表示目前已戒酒，僅是當日朋友聚會，又急著回工作公司所提供宿舍，不慎撞死同鄉。法官考量被害人與被告同為泰籍移工，2人並不相識，被告隻身來台已經4年並未有酒駕前科，家中尚有老母妻小，經濟不佳，等等經濟狀況，依過失致死罪判處徒1年10月徒刑，緩刑5年，並禁止酒駕行為。

彰化地方法院表示，此案於3月14日完成國民法官選任程序，從60位候選人中選出6名國民法官及2名備位國民法官，與審判長吳永梁庭長、受命法官李淑惠及陪席法官陳德池共同組成合議庭。

地院考量被告及被害人家屬皆為外籍人士，此案創先例採用無線傳譯科技設備，由兩位通譯分別擔任主譯與輔譯，以同步朗讀及逐步傳譯方式進行審理，確保被告充分了解庭審程序、證據調查及辯論內容，保障其防禦權。此舉亦讓國民法官得以專注、完整且不間斷地聆聽檢辯雙方陳述，提升審理效率，簡化程序，並大幅縮短審理時間。

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