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獨／詐保豪灑千萬當酒店大爺！前台壽理賠員曝光　出庭求和解

▲▼ 台灣人壽楊亞儒 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前台灣人壽保險公司楊姓理賠專員利用內部理賠漏洞，串通5名親友偽造傷病事故，詐領保險金高達2389萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台灣人壽前理賠專員楊姓男子利用內部「20分鐘快速理賠」機制漏洞，偽造親友傷病資料，透過盜用同事帳號審核，成功詐領2389萬8725元保險金，並將犯罪所得揮霍於酒店享樂，單是一年內的酒店消費即高達1300萬元。士林法院今（4）日開庭，楊男坦承犯行，並希望和解，但台灣人壽告訴代理人怒批：「至今1元未還，態度惡劣！」

身材壯碩的楊男出庭應訊，對犯罪事實坦承不諱，但對犯罪金額有爭議，表示其中一筆金額有誤，將請律師以書狀說明。

法官追問「如何取得同事帳號密碼？」楊男則回應：「主管有授權，有些是當面索取或打電話詢問。」其辯護律師則指出，起訴書中未記載被告於去年10月21日主動向派出所自首，且供出同案共犯，將勘驗筆錄。

此外，檢警在楊男住處搜出398張千元鈔票，法官詢問錢來源時，楊男稱其中20萬元是前公司同事歸還的借款，19萬元則為自己積蓄。

楊男表示，自己犯案起因是聽聞朋友缺錢，才動起詐保念頭，希望能與公司和解。然而，台灣人壽的律師則指出，被告至今未提出具體還款計畫，且未歸還任何款項，相較之下，其餘被告已陸續支付部分賠償，顯示楊男態度惡劣，要求被告提出具體還款方案再跟公司聯繫。

庭訊結束後，記者詢問楊男「是否對公司感到愧疚？」、「是否將贓款全數花費於酒店？」楊男未作任何回應，僅拉低帽沿，低頭快速離去，不敢直視鏡頭。

全案起源於，楊男在台灣人壽任職期間，熟悉內部理賠流程，鑽研「20分鐘快速理賠」機制的內控漏洞。他透過職務代理或與同事合作，竊取多名理賠專員的帳號與密碼，進而掌控系統權限，繞過正常審核程序。他在系統中偽造親友的傷病事故資料，申請骨折保險金、實支實付型傷害醫療保險金及日額補償金等理賠項目，並透過多個帳號分工完成初審與覆審，順利核發款項，將鉅額理賠金轉入共犯帳戶。

楊男與共犯為掩蓋犯罪手法，頻繁以同一保戶、多次骨折等重複性傷病申請理賠，甚至有人屢次以「膝部骨折」要求補償，異常的理賠申請終引起內部稽核關注。經深入調查發現，這些案件普遍缺乏診斷證明書、醫療收據等必要文件，理賠理由亦不符合常理，進一步追查後揭露詐保行徑。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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