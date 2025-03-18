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「保險蟑螂」12人起訴！牛埔幫老大狠撈400萬　犯罪手法曝

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

曾暴力從事「保險蟑螂」犯行的牛埔幫老大劉泰銘，2023年糾眾重出江湖，取得申請車險理賠當事人委託後，涉指使手下黑衣人擺出幫派陣仗，以不實單據灌水索賠金額施壓保險公司就範，藉此獲利400多萬元，劉男到案被羈押禁見，新北地檢署依《組織犯罪防制條例》起訴劉男等12嫌，建請一併沒收委託人取得的理賠。

現年48歲的劉男已改名劉羿辰，2012年間，他自稱替車禍保戶討公道為名，和手下以亮刀、持電擊棒等暴力手段，逼迫保險公司支付高出數倍的理賠，2016年被依恐嚇危害安全罪判刑1年定讞。

新北市警方、憲兵指揮部與調查局，去年（2024年）先後接獲保險公司求助，指稱劉泰銘為首的「保險蟑螂」集團重出江湖，劉男利用自己與北部地區汽車保養廠的人脈，打聽申請車險理賠的車禍當事人身分，再以「通和法律顧問」名義主動接觸，宣稱有辦法加快理賠流程。

取得當事人授權後，劉男勾結4名租車業者，涉開立不實單據灌水數倍的修車費用，甚至偽造醫美診所、看護中心估價單、收據，謊稱是車禍當事人的醫療花費，要求保險公司照價理賠。

劉男記取前案教訓，沒暴力鬧事，但指派7名手下穿黑衣黑褲到保險公司擺出黑幫陣仗，靠著人多勢眾令業者望而生畏，劉男更涉放話「你知道我是誰、你去打聽我的名號、我是威利，沒有達到特定金額就不離去」等語，暗示自身幫派背景。

保險公司吃不消，被迫支付高出行情的理賠。新北檢組成專案小組，去年11月同步搜索劉男集團在雙北、基隆的29處地點、帶回劉男等36人，訊後聲押禁見劉男獲准。

檢方查出劉男等人藉由前述手段，向9家保險公司取得24件理賠，總額600多萬元，劉男等人抽成獲利共400多萬元，劉男獨享其中377萬餘元，7名小弟跑腿助勢只領每次出場2000元酬勞，且非人人都能拿，最多才1萬6000元，餘款由4名租車業者瓜分9萬餘元到25萬元。

檢方依《組織犯罪防制條例》、偽造文書與詐欺取財等罪嫌，起訴劉男、7名手下與4名租車業者，除建請沒收劉男等人的400多萬元犯罪所得，並主張本案委託人透過劉男等人犯罪行為取得理賠，也應視為不法所得，建請法官一併宣告沒收或追徵。

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