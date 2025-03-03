去哪裡玩「不會被要求代購？」　過來人曝1國家：沒一個同事敢說

▲許多人超討厭幫親友代購。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

旅遊本該是放鬆身心的時刻，就怕被親友要求「代購」，搞壞整趟出遊心情。一名網友表示，網購這麼方便，但總有人堅持要朋友在當地幫忙購買，因此好奇拋問「到底去哪才不會遇到代購？」文章一出，有網友分享，「北韓，我去沒有一個同事敢說要代購！」

一名網友在Dcard表示，許多人都喜歡出國旅遊，從出發前到玩回來，發生的事情都可能左右我們對這趟旅程的印象，其中令他最無法理解的就是幫親友代購。

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原PO直言，明明現在網購方便，各大電商平台商品也應有盡有，卻還是有人執著於產地直送，「一定要當地買的比較好？還是懶得出去玩，卻又想蹭人家旅遊的紅利？」同時原PO強調，出國帶禮物回來，「是我願意，不是我應該！」

原PO更無奈地說，每次去日本、韓國或歐美，幾乎都免不了被請託代購，唯獨他去中國旅遊時卻從沒人提出類似要求。對此，原PO忍不住發問，「到底去哪才不會遇到代購？」

底下網友回應，「我都假裝答應，但會提但書，行程不順就沒辦法買，幾次後就沒人會再白目了」、「不要講自己出國囉，不然你一概都說去大陸玩，玩回來再PO圖文。我都是出遊回來才講才分享我去哪，沒人干擾我」、「會代購的人去哪都一樣，就是被吃定」、「去韓國被委託買棉被，我直接已讀不回」。

還有人分享，「北韓，我去沒有一個同事敢說要代購，甚至還問我為什麼可以去」、「印度、馬達加斯加之類的」、「馬來西亞，沒什麼特別的喔咪亞給」、「菲律賓吧，真的沒什麼好買」、「海外居住17年半，完全沒被要求代購過」。