▲2025智慧城市展登場，中華電信展現AI領域多元成果。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

2025智慧城市展正式登場，中華電信在台北展區展現AI領域的多元成果，包括智慧交通、AI應用、網路韌性與智慧城市領域等等，台北市長蔣萬安更親臨現場參觀，其中一大亮點，是透過「智慧交通解決方案」高效減碳，打造智慧城市典範。

▲▼中華電信在2025智慧城市展台北展區展現AI領域的多元成果，台北市長蔣萬安親臨現場參觀。(圖／記者鄭遠龍攝，下同)

中華電信企客分公司產品經理蘇子翔說明，「智慧交通解決方案是用中華電信AI影像分析技術、AI車流預測技術，並結合交通大數據，開發出一套智慧解決方案，它的優勢在於可根據車流狀況調整路口的紅綠燈配比，主要目的是希望在車流尖峰的時候，減少車流的壅塞狀況，並在低峰時段減少車輛等待紅燈的時間。」

▲▼中華電信企客分公司產品經理蘇子翔說明，「智慧交通解決方案」優勢在於可根據車流狀況調整路口的紅綠燈配比。



另外，民眾還能與AI乾隆皇帝進行對話與趣味互動。中華電信運用XR科技與AI技術，打造沉浸式的文化體驗，以跨時空方式進行文物導覽，吸引不少民眾排隊體驗，中華電信企客分公司產品經理劉又慈指出，「乾隆皇帝以收藏文物為名，我們現場特別打造一個虛擬的皇帝，結合大語言模型，並在展場提供兩種互動體驗形式，民眾不僅可以跟乾隆皇帝進行自然對話，還可以體驗設計的任務，希望民眾在體驗過程中了解文物背後的歷史故事」。

▲▼中華電信企客分公司產品經理劉又慈指出，中華電信運用XR科技與AI技術，打造沉浸式的文化體驗。

針對智慧醫療，中華電信推出AI遠距智能復健指導APP，結合人體骨架分析技術，即時呈現骨架位置、動作及生理資訊，復健師透過遠端看診，能夠立即指導病人動作，在全球數位與淨零轉型的浪潮中，中華電信運用AI、5G及寬頻技術，整合資通訊服務，提供全方位解決方案，並以數位韌性和智慧驅動，推動智慧城市邁向永續未來。

▼中華電信推出AI遠距智能復健指導APP，復健師透過遠端看診，能夠立即指導病人動作。