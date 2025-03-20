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前瞻未審99億預算卡關！地方建設恐延宕　劉世芳：現在就是沒錢

▲▼內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

總預算案覆議遭立法院否決後，總統府預計在21日公告。內政部國土署今（20日）說明預算刪凍、前瞻預算未審，對地方建設計畫影響情形與後續因應作為。部長劉世芳表示，現在只能告訴各地方政府，不管是在建工程或是需要付款的部分，都需要地方政府代墊，等下一年度或是前瞻計畫完成三讀程序後再歸墊，或是縮減、延遲甚至取消道路工程的計劃，「沒有錢就是沒有錢，沒辦法支付相關的款項」。

國土署今在部務會議中，針對「114年國土署預算凍刪情形、補助各地方政府計畫（包含公建、前瞻）辦理情形、影響評估與因應作為」報告。根據統計，國土署及所屬單位114年度預算原列858億413萬6000元，經立法院審議刪減7億5559萬6000元，改列850億4854萬元，並凍結43億4385萬5千元。

部長劉世芳表示，前瞻基礎建設計畫第五期（114年度）預算尚待立法院排案審議。本預算攸關各縣市政府所期待之道路建設，若無法順利完成三讀，將導致439案執行中的在建工程面臨資金無法銜接的困境，待核定案件也可能發生無法於今年及時發包的窘境。內政部預估，補助地方政府預算金額約64.55億元受影響。

另外，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」及「全國水環境改善計畫」共34億元預算，也將面臨相同情況。請立法院考量地方政府執行道路、路平改善及下水道建設等工作之重要性儘速排審，以維護民眾對道路及路平改善、水域環境品質提升、滯洪防汛及保護生命財產的期待。

國土署表示，有關前瞻「提升道路品質計畫2.0」第5次提案，全國除新北市、基隆市及新竹市3縣市未提案外，其餘縣市均積極就轄內待改善之路段提出改善方案，相關案件已依既定期程在113年12月完成設計審議。

然而，因114年度預算尚未完成審議，在經費無法確認的情況下，目前也無法完成案件核定，恐導致各地方政府無法如期於計畫期程內完成改善工作，進而減緩國內整體道路品質與安全提升進度，亦無法及時回應民眾對於道路改善之建議。

另外，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」部分，主要補助地方政府辦理雨水下水道及抽水站建設工程，其中4億元用於新北市及基隆市淡水河系周邊抽水站操作整備經費。考量汛期將至，前瞻預算尚未審查導致預算無法支用，將影響各縣市的治水工程建設。

國土署長吳欣修說，部分建設可能到年底前經費就用完，這些經驗會造成履約爭議，會導致出現地方先墊支、明年再補上的狀況，甚至若地方沒有多餘的經費，會讓工程建設直接停擺。

吳欣修指出，短期方案如永續提升人行環境，是近年改善人行地獄很重要的案子，有42多億的經費，因為業務費被刪除，對於執行人力部分會受到影響。雖然沒有實質刪到設備投資，但業務費會影響到勞務承攬人員的聘用，這已經先跟地方政府告知，但仍造成很大實質上的不方便。

部長劉世芳強調，現在只能告訴各地方政府，不管是在建工程或是需要付款的部分，需要地方政府代墊，待下一年度或是前瞻計畫完成三讀程序後再歸墊，或是縮減、延遲甚至取消道路工程的計劃。

劉世芳說，目前每個縣市政府已經感受到困難，因為不是只有時間的延遲，還包括經費的支付、計劃工程等都會遇到困難，「沒有錢就是沒有錢，沒辦法支付相關的款項」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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