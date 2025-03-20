14國人持有中國身份證遭廢止戶籍　內政部：若要回復有難度

▲內政部長劉世芳召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部近來調查國人持有中國大陸身分證之檢舉個案，部長劉世芳說，目前已針對40多人進行調查，經過移民署依照相關規定與跨部會審查；其中，遭廢止戶籍者有14人。而若台灣地區人民取得大陸戶籍後，想要再回復台灣戶籍，內政部說明，有相關的要點可以處理，但有難度。

劉姓陸配經營抖音帳號「亞亞在台灣」，因遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。對此，內政部長劉世芳說，移民署依法行政，完全沒有脫離國家公務員該處理事項，對於亞亞的行政處分從來沒有變動過，亞亞在網路上的言論今是昨非，無法肯定哪一項是對的，但處分出去就是出去了。

內政部表示，仍不斷接到民眾檢舉有中配鼓吹武統，移民署也陸續發函約談、了解中。法制處則說明，該名陸配之處分是按照大陸地區人民依親居留許可辦法的14條第4款，把依親居留廢止，再依照兩岸條例18條規定限於10天內出境。

另外，劉世芳也提到，針對持有中國大陸身份證的國人之調查狀況，目前已針對40多人進行調查，經過移民署依照相關規定與跨部會審查；其中，遭廢止戶籍者有14人。

內政部次長吳堂安說，喪失中華民國的戶籍後，需要註銷身分證，會通知衛福部、外交部等，當事人便無法享有台灣的健保、護照也會被註銷。而若台灣地區人民取得大陸戶籍後，想要再回復台灣戶籍，有相關的要點可以處理，但有難度。