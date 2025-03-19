林口女童失蹤6hrs「大烏龍」！阿姨曝巧合連發：已買定位手錶

▲女童自己從學校走回家。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市議員蔡淑君18日晚間表示，一名就讀林口一年級的賴姓女童，18日下午走出校門後就消失，讓家屬急得報警，還引來地方鄉親大動員上街尋人。沒想到，女童早就自己回家，無意中將大門反鎖，一度讓父母進不了家門。事後女童阿姨特地發文感謝鄉親，「這一連串的巧合，才導致這場驚心動魄的『小冒險』。」

女童阿姨今（19）日在臉書社團「林口大家庭 linkou-family」發文，感謝林口大家庭的大家熱心協助，已經安撫好小孩、洗過熱水澡，現在孩子情緒已經穩定了。阿姨坦言，這次真的是一場虛驚，轉述孩子口述，原來是因為剛搬到新家才三天，當天課後自己摸索著回家，「她一路上聰明地詢問路人社區名稱，成功找到社區大門，跟著其他住戶刷卡進來。」

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但因為電梯需要磁扣，孩子便走樓梯回到家門口，剛好碰上電子鎖沒鎖好，才能順利進門。就是這一連串的巧合，才導致這場驚心動魄的「小冒險」。一家人已經請爸爸買定位手錶，方便安心掌握孩子安全，「這次有驚無險，真的非常感謝大家的幫忙，讓這件事能圓滿落幕。感謝大家的愛心與守望相助，辛苦了！」

貼文引發熱論，就有人直讚，「這次的事情我看到的是一個聰明的孩子、一個焦急的父親、一群熱心的住民，還有每個在手機後面幫忙推文的大家，謝謝每個人的熱心，讓人在寒冷的天氣裡覺得溫暖」、「很聰明，自己可以問路回家，她才小一而已，實在很棒」、「才7歲的小朋友，就能自己從東湖國小走回家，真的很成熟！」