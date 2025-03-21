北約去美國化　歐洲軍事強國未來5至10年擬接管歐洲防務

▲歐洲主要軍事強國正在制定計畫減少對美國的安全依賴，要在未來5至10年逐步承擔更多的歐洲防務責任。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲主要軍事強國正在制定計畫減少對美國的安全依賴，要在未來5至10年逐步承擔更多的歐洲防務責任，取代美國在北約的地位。多名歐洲官員透露，英、法、德、北歐國家均參與上述非正式討論，包括向美國川普政府提交逐步轉移防務責任的方案，以避免美國單方面退出北約可能帶來的混亂。

金融時報20日報導，這些國家目標是制定計畫，要把財政軍事負擔轉移至歐洲各國，並在6月海牙的北約年度峰會之前提交給美國。提案範圍包含增加歐洲國防開支與增強軍事能力的堅定承諾，說服川普同意逐步移交，讓美國能夠更專注在亞洲。

美國目前的國防開支超過所有北約盟友總和，對歐洲安全至關重要。除了核威懾力量外，美國還提供歐洲盟國缺乏的軍事能力，運營空軍、海軍和部隊基地，並在歐洲駐紮約8萬名士兵。

自從川普當選之後，德、法、英等國家已開始增加國防開支或加速原定計畫，歐盟也採取行動要求成員國加快增加軍事投資。官員透露，歐洲國家需要大約5到10年的持續增資，才能把軍事能力提升到足以取代美軍大部分職能的水平，但這不包括美國的核威懾力量。

儘管美國外交人員向歐洲保證，川普仍支持北約及第5條款（Article 5，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊），但歐洲多國政府仍擔憂白宮可能會迅速削減駐歐美軍，或是退出北約共同任務。