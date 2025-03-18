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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：賴清德「國安17條」每條都觸犯《反分裂法》

▲▼ 台灣問題幹部讀本專家座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲涉台學者專家座談會，聚焦兩岸關係與 《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書內容 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（18）日在北京舉行《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發佈會，會後舉行學者專家座談會。談及賴清德「國安17條」把大陸視為境外敵對勢力，涉台學者鄭劍指出，「每一條都觸犯《反分裂國家法》，每一條都觸犯「（懲獨）22條意見），有如當年希特勒，把德國帶向毀滅之路。」

大陸國台辦今在國家典藏館舉行《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發佈會，出席人員有大陸國台辦主任宋濤出席發表講話、國台辦副主任吳璽主持、全國台聯會會長鄭建閩、海協會副會長孫亞夫、全國台灣研究會副會長王衛星、大陸全國台聯副會長楊毅周等人出席。包括大陸外交部、民革、中央民盟、全國台聯、海峽兩岸關係協會、北京市台辦有關人員等出席。

新書發表會後舉行專家學者座談會，談及總統賴清德日前將實行「國安17條」，許多涉台學者解讀這是「新兩國論」，將會導致台海更加嚴峻複雜。

▲▼ 台灣問題幹部讀本專家座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍。（圖／記者任以芳攝）

廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍受訪，首先分析賴清德個性，充分反映他是「頑固台獨工作者」，也表現他的政治立場，意氣用事的風格，也看見他推進台獨歷程，包括在台南市議會以及入閣後的做派一致，已有自信會成功。

「賴清德是『台海麻煩製造者』，『戰爭危機製造者』，在台灣製造『新綠色恐怖』的再造者，或許現在台灣年輕人沒有親身的體會（兩岸動盪）。」鄭劍進一步表示，「回顧兩岸關係剛開始交流交往，對於那個時代的描述，我感到（賴）有些方面是有過之而無不及的。」

談及賴清德17條策略，鄭劍則說，「如果他17條完全落實，他的17條我看到每一條都觸犯《反分裂國家法》，每一條都觸犯「（懲獨）22條意見）。有人說他是為了內政，在台灣形成一種打壓，民進黨發動大罷免，就是要鞏固民進黨一黨一己的政權，有如當年希特勒，把德國帶向毀滅。」

鄭劍也反問，「賴清德這樣走下去會把台灣帶到何方，台灣的政治體制將推向何方，把台灣社會將撕裂到什麼程度，一個撕裂的社會到底是對台灣是有好處還是有壞處？」

他進一步舉例，「台積電遷移美國到底是對台灣有利，對老百姓有利，還是對業者有利？美國政府要台積電搬過去，就是要精華，包括武器銷售等問題，一旦台海戰爭打起來，美國知道所有東西最後要落到大陸，為什麼要給？」

「賴清德與民進黨進行戰略算計，就是把拉美國一起拉下水，蔣介石當年曾經做過類似事情，把兩岸關係搞壞，激勵美國內部一些人大打「台灣牌」，如果兩岸關係風平浪靜，這些人繼續兩面敲詐，這筆帳其實看很清楚。」鄭劍分析。

▲▼ 台灣問題幹部讀本專家座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國台聯副會長楊毅周 。（圖／記者任以芳攝）

楊毅周受訪時指出，賴清德近期提出一系列措施，是對兩岸關係的反動，也是對兩岸關係交流、兩岸融合發展的阻礙。」這些舉措反映賴清德是「台獨工作者」，內心的焦慮不安，因為兩岸交流是促進兩岸關係的和平發展，他必須有所反制。」

談及賴清德把大陸定義為「境外敵對勢力」，楊毅周也說，「這種論調就是為了挑撥兩岸之間的感情，目的是為了阻止兩岸的交流，搞兩岸的對抗，在台灣搞綠色恐怖，讓台灣同胞有寒蟬效應。」最終相信台灣民眾有明智判斷，未來賴清德的說法是「拿石頭砸自己的腳」。

▲▼ 大陸國台辦主任宋濤、台灣問題幹部讀本修訂版2024年 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤出席 《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦今舉行《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發佈會，回顧《中國台灣問題（幹部讀本）》一共發行過兩次。1998年初版：由大陸總書記江澤民倡議並題寫書名，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室組織撰寫，九洲圖書出版社出版。

首次修訂版於2015年3月發行，主要在1998年版的基礎上進行修訂，與前版保持基本觀點和內容的一致性、連貫性，充實部分內容。

第二次修訂定版於2024年，去年由國台辦修訂，編委會主任是宋濤、副主任潘賢掌、仇開明、吳璽，於2025年1月發中第一版，今3月19日正式新書發表。

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