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藍委問產檢假補助被刪「別砍這麼重要的」　籲找基金周轉、勞長無奈

▲▼立委涂權吉。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委涂權吉。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委涂權吉19日赴衛環委員會質詢，他質疑，針對勞動條件及就業平等業務僅刪除8百萬，為何影響產檢假、陪產檢假補貼發放，行政院編三兆多要瘦身，但沒人要你用斷手斷腳減重，刪掉大家覺得這麼重要的錢。對此，勞動部長洪申翰無奈回應，委員的圖可以清楚看到，刪除8百萬、凍結將近2千萬，產檢假跟陪產檢假補助項目幾乎佔整大項九成，所以刪除8百萬、凍結2千萬一定會影響到，數字很清楚。涂權吉也提議，如果真的不夠可以跟就保基金周轉。

涂權吉質詢時指出，育嬰留職停薪的補貼一直由幼保基金支應，110年7月後加發20%，由政府支應、這是德政，也要替新手父母感謝，114年度總預算勞動保險業務凍結60萬、另外還有凍結10億，這樣針對受雇勞工育嬰留職停薪津貼、補助經費並未凍結或刪除。洪申翰說明，當時被凍結、刪除的是產檢假跟陪產檢假，一樣影響新手爸媽權益。

涂權吉也追問，今年產檢假、陪產檢假、陪產假薪資補助部分，是民眾黨團刪除8百萬，是在整個勞動條件及就業平等下，還是針對陪產檢部分？對此，調停司黃司長回應，是在整個勞動條件及就業平等項下，但撇開補助款部分，實際推動業務預算也就是844萬，刪除8百萬預算，那全年都不能動了。

涂權吉三度詢問，民眾黨團刪除8百萬，是針對整個勞動條件及就業平等業務，還是針對陪產假部分？洪申翰回應，委員的圖可以清楚看到，刪除8百萬、凍結將近2千萬，產檢假跟陪產檢假補助項目幾乎佔整大項九成，所以刪除8百萬、凍結2千萬一定會影響到產檢假、陪產檢假補貼發放，數字很清楚。

涂權吉回應，刪除8百萬是針對整個勞動條件及就業平等業務，而不是針對陪產假。總經費9千多萬，部長講得大家也了解，凍結可以提出計畫就解凍，加以改善，也可以像其他委員所說追加預算。洪申翰表示，刪除8百萬、凍結2千萬佔整項近三成，而產檢假跟陪產檢假在這個項目佔九成，刪減凍結一定會影響到，數字可以看出來。

對於相關業務受影響，涂權吉也提議，如果真的不夠可以跟就保基金周轉。洪申翰解釋，過去有這個案例，但立法院預算中心也為此要勞動部妥慎檢討，周轉作法不是預算使用正軌方式，前提要監理會同意，隔年預算也要編出來經過立法院同意，有很多不確定性，不是過去有這個案例就可以想怎麼刪就怎麼刪，再去借錢。

對於總預算，涂權吉感嘆，行政院編三兆多，希望用健康方式瘦身，但沒人要你用斷手斷腳方式減重，不用這麼極端惡劣，刪除8百萬有很多地方可以調整，可以找其他地方多餘的錢，不是刪掉大家覺得這麼重要的錢。凍結是針對政府不完善地方，改善後馬上解凍，不是刻意讓政府無法執行。

洪申翰則強調，如果立法院覺得哪些部分真的預算執行有問題，要求減少或合理監督都沒有問題，現在狀況是先刪了以後，再要部會自己去找，產檢假跟陪產檢假就是佔九成，一定會影響。

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