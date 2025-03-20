【廣編】BALMUDA 南港 LaLaport 品牌概念店盛大開幕　世界麵包冠軍陳耀訓擔任一日店長

▲BALMUDA日本總部、BALMUDA大中華區總代理、世界麵包冠軍陳耀訓師傅以及台灣總代理群光電子等出席開幕剪綵儀式

圖、文 / BALMUDA 提供

日本精品設計家電品牌 BALMUDA今日正式進駐台北最大購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport南港（LaLaport 南港），並以全新品牌概念店形式亮相，為消費者帶來前所未有的沉浸式產品體驗。現場不僅展現BALMUDA獨特的日系生活美學，更匯聚最完整的產品陣容，並特別打造互動式廚藝體驗空間，未來將舉辦多元體驗活動，開放消費者親身感受BALMUDA廚電的極致魅力。為慶祝品牌概念店隆重開幕，BALMUDA特別舉辦 「一日職人店長」活動，邀請世界麵包冠軍陳耀訓師傅蒞臨現場，示範專業級烘焙技藝，近距離感受烘焙大師精湛手藝。

BALMUDA南港LaLaport品牌概念店正式開幕，即日起至4/6推出多重限時優惠，3月22日及29日每日11點，限量開搶最低 2,990 元起的「開幕雙週排隊商品」，讓消費者輕鬆入手BALMUDA人氣家電。3月20日至4月3日則推出限量100 組8,888 元福袋，內含微波烤箱、電烤盤等熱門家電組合，開賣即掀起熱潮。3月20日至4月6日門市同步推出電烤盤、吸塵器等明星商品專屬特惠，部分品項更加贈實用配件，讓消費者以超值價格入手夢幻家電。即刻起持三井中信聯名卡消費滿3,800元，再享現折200元，輕鬆擁有BALMUDA人氣家電，開啟精緻美學生活。