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IDF掛空射型雄三飛彈升空　專家：射程被大延伸、對共艦重大威脅

▲▼IDF掛載空射型雄風三型反艦飛彈升空。（圖／盧德允視察中）

▲IDF掛載空射型雄風三型反艦飛彈升空。（圖／盧德允視察中）

記者陶本和／台北報導

空軍與中科院共同研製空射型的雄三飛彈計畫，中科院借了兩架IDF戰機執行「雄鷙專案」。對此，軍事專家、前國防部視察盧德允透過他的個人頻道《盧德允視察中》表示，未來如果順利服役，最大意義就是射程被大大的往外延伸，對中共的軍艦產生重大威脅。

對於目前我國的雄風三型反艦飛彈，盧德允表示，全都部署在海軍，分為「艦射型」與「岸射型」。他說，艦射型是裝載在海軍不同級別的作戰艦艇上，還有海巡署的巡護艦艇上；另外，則是海軍的岸置飛彈「海鋒大隊」。

盧德允表示，因為飛彈數量越來越多，已經提升層級，部分人士給了它一個誇大的稱號「航空母艦殺手」，針對的就是中共的航空母艦。他認為，這樣的講法有點過譽，言過其實，因為從軍艦上發射，或是從我國陸地發射，雄三的射程不太容易打得到中共的航空母艦。

不過，盧德允也說，雄三的飛行速度非常驚人，所以突防能力相當不錯，中共的軍艦進入到雄風三型飛彈的射程之內的話，危險程度的確非常高。

至於這款空射型的雄三飛彈，盧德允表示，這是經過「微型化」的努力，如果飛彈太大、太重，在IDF機翼下，就沒有辦法容納那麼大的飛彈，從發動機推力、飛機場跑道長度來看，都不適合載有雄三的IDF起飛，所以只能忍痛把飛彈變小。

盧德允直言，這款飛彈對國軍制海戰力來說，的確是一個重大的躍進。他說，新式武器誕生，會對民心士氣有提振的效果，特別是這款空射型雄三的確在威懾中共海軍，有戒備作用。

盧德允表示，空射型雄風三型飛彈研發之後，未來如果可以順利服役，最大意義就是射程被大大往外延伸，對於共軍的軍艦產生重大威脅。

不過，他也坦言，他不認為中共有朝一日跟台灣爆發直接的軍事衝突，甚至在美日介入下，中方仍把航空母艦戰鬥支隊派往第一島鏈以東的西太平洋上。他說，這狀況基本上不太可能發生的，航空母艦不出來，那台灣也沒有目標可以打。

 

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