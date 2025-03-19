　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

示警賴清德「台獨」時間表　朱立倫：民進黨2027年將背水一戰

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫認為，賴清德2027年將完成台獨目標。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，並公布17項因應方案，國民黨主席朱立倫今（19日）主持中常時指出，民進黨2024年廢死、2025年廢核，國防部今天還宣布，以想定2027年共軍犯台進行漢光41號演習，是過去從沒宣布的時間點，為什麼是2027年？因為這也是總統賴清德的時間表，必須達到背水一戰，來達成民進黨最後的「台獨」目標。

朱立倫表示，民進黨創黨之初，台獨、廢核、廢死就是三大目標，是民進黨一貫追求的最後目標。賴清德當選總統後，想在任期中完整完成這三大目標。去年，透過大法官解釋，所有死刑判決必須由法官一致決，社會已經公認，從大法官會議解釋後已經實質廢死；今年，即便美國在內的國際人士與國民黨不斷勸阻，賴清德仍不顧台灣缺電的事實，要府院全面廢核。

朱立倫指出，台灣從1991年李登輝總統時代宣布兩岸解除敵對關係，終止動員戡亂相關法律；2025年，賴清德卻宣布中國為境外敵對勢力，也就是重新恢復兩岸敵對關係，讓兩岸從過去的和平交流轉化為敵對關係，因此衍生出的「賴17」條管制了任何兩岸交流，讓兩岸回到敵對關係。

朱立倫說，賴清德宣布大幅度提高國防預算達GDP的3％。近來，國際訪賓、美方朋友都在問，賴清德什麼時候要達到GDP的5％，因為這也是賴清德希望達到的目標。國際朋友也問他，兵役是否也要延長到2年？軍事訓練、後備軍人的動員，是否要隨時加強？這是因為兩岸進入準戰爭的關係，在動員戡亂時期要限制人民的思想、言論及行動自由。

朱立倫強調，台灣民主走了30年，今天碰到了最大的危機，這不只是他個人在說，所有有志之士都在呼籲，這是一個關鍵時刻，他們必須用「更大的民主」，讓民眾決定我們的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港Lalaport停車費出爐！　每小時「200元→60元」
「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　中市消防澄清：角度問題
台北70年人氣名店成絕響！　老闆宣布熄燈退休
3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」熱心CPR搶命　家屬質疑亂壓
瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒報導！　韓網無情留言
樂天女孩北院舉牌聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？
快訊／惡保母姊妹現身！　民眾怒吼：唯一死刑
金秀賢金賽綸對戰「6大攻防一次看」！　8天說詞互打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

綠成立2026策略小組　黃國昌提醒賴清德：人民關心的是施政表現

備戰2026！民進黨成立「選舉前期策略小組」　潘孟安領軍

賴清德指軍審針對「現役軍人軍事犯罪」　不是戒嚴、不影響一般民眾

正式提告翁曉玲惡性誹謗　曹興誠求償4000萬：將全數捐贈陽明交大

Got You！監控共軍長春艦、衢州艦畫面曝　我軍戰備吊放水雷

傅崐萁陷司法風暴恐成罷免破口？　國民黨嘆：綠太擔心傅的戰力

談「剴剴案」批民進黨實質廢死！　徐巧芯提案虐童刑期再加重

獲白營支持！國民黨提「反戒嚴」、「反廢死」公投　21日逕付二讀

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

綠成立2026策略小組　黃國昌提醒賴清德：人民關心的是施政表現

備戰2026！民進黨成立「選舉前期策略小組」　潘孟安領軍

賴清德指軍審針對「現役軍人軍事犯罪」　不是戒嚴、不影響一般民眾

正式提告翁曉玲惡性誹謗　曹興誠求償4000萬：將全數捐贈陽明交大

Got You！監控共軍長春艦、衢州艦畫面曝　我軍戰備吊放水雷

傅崐萁陷司法風暴恐成罷免破口？　國民黨嘆：綠太擔心傅的戰力

談「剴剴案」批民進黨實質廢死！　徐巧芯提案虐童刑期再加重

獲白營支持！國民黨提「反戒嚴」、「反廢死」公投　21日逕付二讀

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

隱身寧靜山坡社區！基隆巷仔內尋找秘境咖啡　尤其熊本米麵包必點

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

「小虎day」佔領高雄！攜手青年局推聯名商品　首創打狗府宮廟帽

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」降價2倍

家寧IG刪精品文藏玄機？切割媽媽被揪疑點急移除　網諷：理財大師

牙痛不一定是牙出問題！工程師痛半年「才知是鼻竇炎作祟」

一票年輕人靠自己買北市房「職業曝」！專家驚：傳產比例好少

網友誘騙投資期貨暴利　女誤信下載APP投資...慘被騙900萬

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

政治熱門新聞

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

比特犬新家又沒了　嘉義飼主卻步

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥

Lucky咬人非第一次！已讓二住戶濺血

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

比特犬被安置動保處　情緒緊張吠叫

台電虧損4千多億！　學者：核二核三持續運轉「一年可賺600億元」

正式提告翁曉玲惡性誹謗　曹興誠求償4000萬：將全數捐贈陽明交大

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演

更多熱門

相關新聞

推公投遭酸白忙　朱：有無綁罷免非重點

推公投遭酸白忙　朱：有無綁罷免非重點

國民黨主席朱立倫日前率藍委在立法院議場前舉行記者會，宣示推動「反戒嚴」、「反廢死」公投，遭民進黨立院黨團總召柯建銘狠酸，大罷免若通過二階連署，7月15日就會進行投票，法定的公投日則是8月23日，「屆時藍白早已下課。」朱立倫今（19日）主持國民黨中常會時則說，「公投有沒有跟罷免綁在一起不是重點，而是要民眾站出來表達！」

「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

洩漏總統私人行程　特勤中心警官2罪起訴

洩漏總統私人行程　特勤中心警官2罪起訴

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

名嘴控送驗假米妮狂碰壁　徐巧芯：不關我的事

名嘴控送驗假米妮狂碰壁　徐巧芯：不關我的事

關鍵字：

國民黨朱立倫賴清德台獨罷免公投中共

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面