示警賴清德「台獨」時間表　朱立倫：民進黨2027年將背水一戰

▲國民黨主席朱立倫認為，賴清德2027年將完成台獨目標。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，並公布17項因應方案，國民黨主席朱立倫今（19日）主持中常時指出，民進黨2024年廢死、2025年廢核，國防部今天還宣布，以想定2027年共軍犯台進行漢光41號演習，是過去從沒宣布的時間點，為什麼是2027年？因為這也是總統賴清德的時間表，必須達到背水一戰，來達成民進黨最後的「台獨」目標。

朱立倫表示，民進黨創黨之初，台獨、廢核、廢死就是三大目標，是民進黨一貫追求的最後目標。賴清德當選總統後，想在任期中完整完成這三大目標。去年，透過大法官解釋，所有死刑判決必須由法官一致決，社會已經公認，從大法官會議解釋後已經實質廢死；今年，即便美國在內的國際人士與國民黨不斷勸阻，賴清德仍不顧台灣缺電的事實，要府院全面廢核。

朱立倫指出，台灣從1991年李登輝總統時代宣布兩岸解除敵對關係，終止動員戡亂相關法律；2025年，賴清德卻宣布中國為境外敵對勢力，也就是重新恢復兩岸敵對關係，讓兩岸從過去的和平交流轉化為敵對關係，因此衍生出的「賴17」條管制了任何兩岸交流，讓兩岸回到敵對關係。

朱立倫說，賴清德宣布大幅度提高國防預算達GDP的3％。近來，國際訪賓、美方朋友都在問，賴清德什麼時候要達到GDP的5％，因為這也是賴清德希望達到的目標。國際朋友也問他，兵役是否也要延長到2年？軍事訓練、後備軍人的動員，是否要隨時加強？這是因為兩岸進入準戰爭的關係，在動員戡亂時期要限制人民的思想、言論及行動自由。

朱立倫強調，台灣民主走了30年，今天碰到了最大的危機，這不只是他個人在說，所有有志之士都在呼籲，這是一個關鍵時刻，他們必須用「更大的民主」，讓民眾決定我們的未來。