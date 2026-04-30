蘇巧慧新北競辦公布組織架構　羅致政掌政策、林楚茵負責文宣

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部共同舉辦「擴大決策會議」。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、綠委蘇巧慧競選辦公室與民進黨新北市黨部今（30日）共同舉辦「擴大決策會議」，邀集民進黨副秘書長何博文、新北市議員、新北黨務團隊、競選幹部、基層組織、資深黨員、顧問，及同鄉會及各公會理事長等人出席。競選辦公室總幹事、立委吳秉叡（蘇系）也在會議中正式公布競選組織架構，包括立委張宏陸（蘇系）為組織群召集人，立委林楚茵（湧言會）擔任文宣群召集人，前立委羅致政（英系）擔任政策群召集人。

蘇巧慧表示，過去十年她都在新北服務，而從正式參選以來650多天，她每天「一天當三天」用，不僅每天都在新北29區勤走基層，她也是第一位提出政見願景的市長候選人，目前已經推出「六大福利政見」、「青年四大支持政見」等，民調結果也從落後雙位數字，到如今已呈現互有領先的情勢。接下來的211天，她將推出更多照顧市民、提升新北產業競爭力的政見，陸、空戰全面齊發，希望讓多市民朋友看見她和新北隊的努力和實力。

蘇巧慧深深感謝新北隊每一位最強隊員的全力奧援，不僅新北黨公職全力以赴，各組織協會夥伴也一起打拚，「這段時間累積的成果，絕對來自於眾人的努力」，她也邀請今日出席的每位新北市議員參選人一同上台，蘇巧慧說，接下來的200多天，她會持續用120分的努力，帶領新北隊贏得最後的勝利，「2026，新北慧贏」。

競選辦公室總幹事、立委吳秉叡表示，今日特別邀請眾人參與擴大決策會議，就是希望親自和大家報告現階段競選團隊的成果，也要將競選組織架構，和接下來的選戰期程規劃，一一和眾人報告，也希望在最後200多天凝聚眾人力量，力拚2026市長要贏、議員全壘打。