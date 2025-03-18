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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍單日二度戰備警巡　顧立雄：一再證實是台海和平的麻煩製造者

記者杜冠霖／台北報導

國防部昨偵獲多架次共軍機艦，罕見當日二度在台海進行「聯合戰備警巡」，中國則稱之為「軍事演習」。國防部長顧立雄今（18日）表示，這樣的聯合戰備警巡歷來大概一個禮拜會有一次，昨天比較特殊，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實，中共就是整個台海和平穩定的麻煩製造者，這已經充分驗證。

▲▼國防部長顧立雄 立法院院會 總質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）

顧立雄指出，國防部掌握就是聯合戰備警巡，看起來注重比較大批次空軍、海上軍艦會同步挺進24海浬，這樣的聯合戰備警巡歷來大概一個禮拜會有一次，昨天比較特殊，上午一次後，軍艦沒有離開，下午空軍有再跟進，大概是這樣的狀況。

顧立雄表示，中共不時在台海區域周圍做灰色地帶襲擾、挑釁動作，加劇區域緊張，已經一再證實，中共就是整個台海和平穩定的麻煩製造者，這已經充分驗證，他們會找各種藉口、理由進行聯合戰備警訓或類似軍事操演。

而國軍17日起，首度一連5天舉行「立即戰備操演」，顧立雄指出，目的就是在應付中共的一些襲擾動作，我方為了強化戰備能力，就採取這些計劃性立即備戰操演，會做狀況假定、發布，像昨天的戰備警巡發布，國防部也可以趁此機會進行相對應操演，提升備戰能力。

對於中國國安部公布資通電軍個資，顧立雄表示，國防部已經說明，共軍擷取網路公開圖資，做這些無端指控、指鹿為馬，事實上真正進行網攻的就是中共，很多歐美國家也都驗證，網攻最大來源都是中共，應該要譴責的是他們，不只是對台灣，還對全世界各國進行網攻。

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