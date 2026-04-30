季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

▲鄭麗文出席中央勞工委員會115年模範勞工表揚大會 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨內部因軍購特別條例意見分歧，傳立法院長韓國瑜支持8000億元的軍購版本，遭國民黨副主席季麟連29日在中常會上嗆「建請開除黨籍」。黨主席鄭麗文今（30日）出席中央勞工委員會115年模範勞工表揚大會，在致詞時表示，昨天季麟連說話稍微衝動一點，不過他跟韓國瑜是幾十年老同事，他也是語重心長，大家不需要擴大解讀。

對於傳出韓國瑜向立委表態「支持8000億軍購」，季麟連昨日指出，韓國瑜是他個人四十年來的鐵桿兄弟，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令為目標，「打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍！」

鄭麗文今未接受媒體訪問，但在活動中致詞時提到，大家都在關心昨天中常會的事情，還有這兩天軍購案的事情，大家都是幾十年老同事、老朋友了，昨天季麟連說話稍微衝動一點，不過他跟韓國瑜是幾十年老同事，他也是語重心長，大家不需要擴大解讀，不需要在裡頭見縫插針，大家同事情誼沒有這麼容易被分化。

鄭麗文也說，昨天大家送溫暖給韓國瑜，他任重道遠，立法院長真的很難做，這就是石磨心，在這樣風雨挑戰路程中，為了兩岸和平安全發展，為台灣國防安全努力，國民黨從來都是最負責任政黨，國民黨不但會成功開拓兩岸和平大道，還會深化跟美國在戰略上的合作，這兩者從來沒有矛盾，不需要自亂陣腳。

針對軍購案，鄭麗文也提到，國民黨可以充分討論軍購案，但不可以掉進去民進黨挖的陷阱裡，1.25兆是天文數字、空白授權，國民黨不可能接受，國民黨會替台灣爭取堅實且真正需要的國防力量。

鄭麗文強調，國民黨永遠堅守這立場，請大家放心，也要對黨團有信心，團結國民黨來保衛台灣，開創和平，沒有任何疑問，也不需要再去擴大任何突發狀況。

