才諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」挨轟　陳佩琪今為自清爆自己有殘障手冊

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪29日發文為柯文哲抱不平，卻將砲口指向總統賴清德收養的愛犬「斑斑」，稱「柯文哲在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，遭到砲轟。對此，陳佩琪今（30日）又再度表示，「我沒攻擊狗啊，我是人(human being)，被攻擊的很慘啊」。她更自爆「自己買交通票，我都出示我的殘障手冊，我有肺腺癌，也有腦部囊腫的異常，所以我有多重殘障的手冊，在醫院是以殘障人士名義被僱用，殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就羞辱我啊」？

陳佩琪29日在臉書替先生柯文哲抱不平，但文中卻提到一個當了25年的重症醫師、八年首都市長、五年創黨的黨主席，真不知何以致此、要你們如此對待他？「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」。

此番言論引起不少網友不滿，留言痛批，「狗狗又沒惹你，幹嘛強調殘疾」、「確定要攻擊狗」？賴清德今天則透過社群平台發出一段他跟斑斑互動的影片，雖然賴清德的發文沒有直指是回應陳佩琪，但頗有安慰斑斑，替牠秀秀的意味。

陳佩琪稍早先是在原貼文留言表示，「我沒攻擊狗啊，我是人(human being)，被攻擊的很慘啊」。

隨後，陳佩琪又再度留言表示「陌生的街道上，走著，走著，有疲累，也有新鮮感，突然有人叫住我，給我一個大大的加油鼓勵，這麼遙遠的地方還有人認出我來？謝謝你們，人生是短暫過客，給曾遇到我，給我加油打氣的人都說聲謝謝」。

陳佩琪更自爆，「買交通票，我都出示我的殘障手冊，我有肺腺癌，曾切除1/5的肺組織，也有腦部囊腫的異常，所以我有多重殘障的手冊，在醫院是以殘障人士名義被僱用，每年繳交殘障手冊給醫院去做登記，我做得很愉快又受人尊敬啊，殘障又怎麼嗎？我不覺得我殘障人家就羞辱我啊」？