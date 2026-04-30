季麟連轟韓國瑜「賣黨求榮」　綠委困惑：支持國防到底賣了哪個黨？

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨內因軍購特別條例金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁試圖推動「3800億＋N」版本，多位藍委、藍營縣市首長支持8000億版本，立法院長韓國瑜私下也透過藍委表達支持同版本，卻遭國民黨副主席季麟連在中常會上點名，稱自己絕不相信韓國瑜會「賣黨求榮」，若屬實「建請開除黨籍」。綠委陳培瑜今（30日）表示，支持充實台灣的防衛力量，到底「賣」了哪個「黨」？她也喊話藍委一同支持院版軍購條例，守護台灣民主安全，需要朝野共同承擔努力。

陳培瑜今（30日）表示，身為立法委員，在立法院裡看過許多激烈的政治攻防，但近期國民黨針對「國防特別預算條例」的種種行徑，實在令人感到不可思議，更對台灣的國家安全感到深深的憂慮。

陳培瑜指出，國民黨副主席季麟連在國民黨中常會上，居然因為立法院長韓國瑜主持朝野協商、試圖為國防預算凝聚共識，怒斥韓院長「賣黨求榮」，揚言開除黨籍。她不禁想問，支持充實台灣的防衛力量，到底「賣」了哪個「黨」？

陳培瑜回顧季麟連過去的公開言行，他曾高調參與統促黨的活動，在插滿五星旗的會場與張安樂同台；在中共擴大操作「黃埔百年」時，也曾協助聯繫台灣退將參與；甚至還曾公開肯定中共的閱兵展演。當具有這樣背景的人物，在國民黨中央發揮影響力，試圖阻擋國防預算的推進時，我們全體國人都必須提高警覺。

陳培瑜指出，目前，在鄭麗文、季麟連，以及傅崐萁的主導下，國民黨執意推動大幅縮水、嚴重削弱台灣防衛能力的3800億+N或8000億版本，並藉此不斷杯葛、延宕法案的實質協商。

「國家的防衛建軍，必須仰賴專業與長遠的規劃」，陳培瑜強調，行政院所提出的「8年1.25兆元」國防特別預算，是國防部經過嚴謹、客觀的軍事需求評估所擬定。面對日益嚴峻的外部威脅，台灣的自我防衛建設沒有任何蹉跎的本錢。

陳培瑜認為，政黨內部如何運作或競爭，民進黨予以尊重。然而，國家安全絕不能成為政黨內部矛盾的犧牲品。下一次的黨團協商到來以前，在此誠懇呼籲國民黨的委員們，請正視台灣真實的國防需求，回歸立法院的專業審查，與民進黨一起支持行政院版國防特別預算條例。守護台灣的民主與安全，需要的是朝野共同的承擔與努力。