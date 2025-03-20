家寧YT秘月期POPOO「留的是群海公司mail」！網酸：切割切一半

▲家寧。（圖／翻攝自IG／chianing_baby）



記者施怡妏／綜合報導

家寧18日首度透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，甚至多年來不曾參與公司經營，個人創立的YT頻道「秘月期 POPOO」，將以個人名義成立公司，經營及收益皆與群海公司無涉；不過有網友指出，頻道的3支影片，諮詢欄都是留群海娛樂公司的mail信箱，網友直呼「又再說謊」。

有網友在Dcard發文，家寧在聲明稿中提到，「秘月期 POPOO」YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉。但他看了頻道的介紹，工作邀約洽詢留的是群海娛樂公司的信箱，不過目前該資訊刪除。

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網友接著提到，「但是目前頻道三支影片下方資訊欄都還是在喔！」質疑家寧切割切一半，發聲明之前連最基本的事都沒做好，「又或是沒有真的想切割？這樣可能算是『微切割』？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「不是說跟群海沒有關係嗎？阿怎麼都是同一個工作邀約email？這一家人真的當大家是傻子喔」、「有切，但沒切乾淨」、「圓現在的謊，下次就要扯更多的謊」、「查帳多年查不出來，新頻道還是給媽媽的公司管，騙誰」、「他們是不是以為Andy好騙，就以為全台灣的人都好騙？」「切得很好，下次別切了」。

▼影片資訊欄留的是群海娛樂公司的信箱。（圖／翻攝自YT 秘月期POPOO）

