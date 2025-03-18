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民眾黨批行政院最大詐團　政院反擊：搞錯預算數字、罔顧民眾權益

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團今（18日）召開記者會，質疑政府打詐不力，砸大錢拍打詐廣告成效不彰。對此，行政院發言人李慧芝表示，在野黨記者會的內容不僅搞錯預算數字，也罔顧民眾知的權益。李說，政院針對打詐的相關宣導費用遭立法院刪減4800萬、凍結8000萬一事再次表達無奈，未來會透過合法合憲的救濟途徑，讓打詐政策能夠更順利地推行，保障國人財產不受詐欺犯罪的危害。

李慧芝表示，本月初有在野黨要求政院針對2024年年中打詐廣告說明成效一事，政院已回覆有關該廣告網路點閱率、無線、有線電視、廣播、戶外媒體等相關宣導擴散效果，對於114年度總預算覆議案表決後多日才關注到政院宣導成效，且片面只用單一臉書頁面作為評論依據，政院感到無奈。

李慧芝指出，在野黨稱行政院本部政策宣導預算在113年度是「近1200萬元」，藉此誇大政院原先編列114年度政策宣傳費用的增幅，不過，113年度行政院的預算書中，明列政策宣導預算應為1558.6萬，這些皆為公開資訊，不應以錯假訊息誤導民眾。

此外，行政院政策宣導預算還包括食安、消保，人權、性平等業務，有關本院新聞傳播處部分，則包括總體施政、重大事件災害防救、防詐及防錯假訊息等業務。這些費用早在今年1月21日經立法院全數刪除，今年行政院院本部連食安、消保相關政策都無法進行宣導。

李慧芝表示，113年度中央政府政策各部會宣導費用為11億7272萬，114年度則為14億9288萬元，增加3.3億餘元，其中主要增加的預算，是為了執行「打詐綱領2.0」政策而編訂的2.4億元。

李慧芝強調，詐騙是「不打更詐」，政府必須要透過更全面的宣導教育，讓民眾認識詐騙的本質與樣態，才能提高警覺，進一步增加詐欺犯罪的成本，藉此減少民眾的財產損害，今年以來受理案件數以及財損金額都持續下降。不過，打詐的相關宣導費用遭立法院刪減4800萬元、凍結8000萬元，等於1.28億都無法動支，超過原打詐宣傳預算的一半。

為了增加民眾「識詐」的資訊，並宣導「打詐新四法」的相關政策，李慧芝說，行政院在去年便透過多元媒體通路，以總經費186萬元針對「投資詐騙、ATM詐騙、網購詐騙」製作三支短片，透過無線、有線電視、廣播、戶外與網路媒體擴散，以最有效率的方式傳達反詐騙資訊。

其中，製作廠商所提供的加值回饋通路包括媒體新聞網文字宣傳觸及1,50萬889人次，媒體新聞網廣告版觸及151萬6713人次，電視廣告露出觸及3775萬8000人次，這些僅為廠商提供通路。

李慧芝強調，本案主要推廣通路為政府各部會自有公益資源推廣，超過600案次於官網、社群、戶外媒體、LED／LCD等曝光，行政院也提供合輯予地方單位協助宣導約650案，並透過4家無線電視台8500檔次、有線電視500檔次露出，在野黨只用單一臉書頁面計算觸及率，流於偏頗、片面，政院對此感到無奈。

李慧芝強調，政府與國人對於詐欺犯罪都深惡痛絕，行政院會持續善用公私協力資源，讓打詐資訊傳播至更廣泛群眾，讓民眾能夠更加瞭解詐騙的危害、進一步提升對於詐騙犯罪的警覺性，政院對於打詐的相關宣導費用遭到立法院刪減4800萬元（其中行政院原編800萬，遭全數刪減）、凍結8千萬元一事再次表達無奈，未來會透過合法合憲的救濟途徑，讓打詐政策能夠更順利地推行，保障國人財產不受詐欺犯罪的危害。

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