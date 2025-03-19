批卓榮泰護航柯建銘「回憶母愛」說　國民黨：為了罷免放棄性平

▲柯建銘酸「盧媽媽」當家庭主婦！卓榮泰緩頰「對母親愛的回憶」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘17日痛罵國民黨「一騙再騙」，還點名台中市長盧秀燕「不要想選總統了，人家叫你盧媽媽，你就好好回歸家庭主婦，趕快退出國民黨，否則你們集體在叛國！」行政院長卓榮泰緩頰，「這或許是柯建銘對母愛的回憶吧！不能剝奪。」國民黨對此痛批，卓榮泰歪解歧視性言論、護航柯建銘，為了民進黨惡搞大罷免，赤裸地放棄性平價值。

國民黨指出，柯建銘為了操作大罷免，竟將矛頭指向盧秀燕，稱「人家叫妳盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」這不僅是汙辱兢兢業業的女性政治工作者，更是貶低家庭主婦，然而卓榮泰受質詢時竟然歪解為「這或許是柯總召對他母親的愛的回憶吧」。

國民黨批，柯建銘歧視女性言論是事實，卓榮泰竟反而歪解為「母愛」，按照此邏輯，未來難道卓榮泰面對「男性家暴」，要說「或許這只是對父親威嚴形象的愛的記憶吧？」未來難道卓榮泰面對「職場霸凌」，要說「或許這只是童年打鬧的美好回憶吧？」未來難道卓榮泰面對「交通違規」，要說「或許這只是小時候玩遙控車的習慣吧？」

國民黨認為，面對同黨失言，卓榮泰理應拿出道德勇氣勸戒，但顯然從這種荒唐的對話裡，只是證明如果不是卓榮泰喪失正常人認知語言的能力，就是為了民進黨大罷免已經喪心病狂到不可理喻。面對荒唐的質詢畫面，人民恐怕都不禁想問，到底現在的內閣是姓卓還是姓柯？卓榮泰又是不是遂行柯建銘大罷免意志的提線木偶？

國民黨諷刺，卓榮泰少參加民進黨搞的大罷免宣講，認真回去多聆聽自己受質詢的荒唐廢話，好好聽聽看自己到底在說什麼吧？