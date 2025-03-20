鑰匙沒拔機車被偷！竟是「地方阿北」騎走　高雄警1天找回

▲▼阿蓮區日前發生一起機車竊盜案，民眾因停車後未拔取鑰匙導致機車遭竊。警方獲報後，只花了一天的時間，就在岡山區一處超商前逮捕蕭姓嫌犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市阿蓮區日前發生一起機車竊盜案，陳姓民眾因停車後未拔取鑰匙，停放在某停車場內的機車遭竊。阿蓮分駐所接獲報案後，立即成立專案小組，經過馬拉松式不間斷追查，只花了一天的時間，就在岡山區當場逮捕正欲騎乘贓車的50歲蕭姓嫌犯，全案依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

據警方調查，蕭嫌竊車動機源於交通需求。蕭嫌向警方供稱，因家中缺乏代步工具，日前行經停車場時，發現一輛機車鑰匙遺留車上，遂臨時起意將機車騎走，作為日常通勤使用。警方研判此為典型「機會型犯罪」，呼籲民眾應養成拔鑰匙的習慣。

專案小組展現高度辦案效率，於14日17時接獲報案後，立即兵分三路展開科技偵查。沿台19甲線調閱數十支民間監視器，發現竊嫌沿台19甲線南下逃逸。當追蹤至岡山嘉興路段失去蹤影時，專案人員持續沿途調閱，逐一比對監視器影像，終於在15日16時許發現嫌犯現身岡山區某超商前，當場人贓俱獲，全案偵訊後移送法辦。

湖內分局提醒民眾，防制汽機車竊盜應落實「三要原則」：離車務必拔鑰匙、加裝大鎖或防盜器、停放在照明充足處。另建議安裝GPS定位系統，若遇失竊應立即報案並提供車籍特徵。民眾若發現可疑人車可撥打110通報，共同維護治安。