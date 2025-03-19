中獎名單「彭家軍」制霸！幕後黑手抓到了　85％獎項都被駭客抽中

▲彭家軍幕後黑手竟是駭客。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

財政部在2024年舉辦「稅務突擊隊」抽獎活動，沒想到抽獎名單出現大批「彭家軍」，有15人名字、Email相似度都超高，遭質疑有作弊之嫌。高雄市調處調查發現，一名陳姓男子竟是駭客，利用遊戲漏洞自行編撰作弊程式，使獲獎機率高達84.6%。陳姓男子到案後坦承犯行，檢方複訊後以涉犯妨害電腦使用罪諭知新臺幣15萬元交保。

高雄市稅捐稽徵處去年8月26日至10月15日間舉辦「稅務突擊隊」網路抽獎活動，活動結果公布後，發現社會組別52組中獎名單中，有多筆同名同姓者，其中「彭」姓中獎人士多達15人，被網友戲稱是「彭家軍」，並質疑公家機關作弊。

調查局高雄市調查處接獲財政部臺北國稅局監察室通報後，分析比對發現確有異常連線情形，鎖定居住新竹地區的一名陳姓男子疑為駭客，利用作弊程式干擾。

▲陳姓駭客利用遊戲漏洞提高中獎次數。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢調查出，陳男具有資訊專長，涉嫌利用遊戲系統漏洞，操控60餘組Google帳號，建立2000餘個遊戲帳號，並透過自行撰寫的作弊程式，使每個遊戲帳號從登入到結束僅需1至2秒，活動期間連線達59萬餘次，藉此增加中獎機率，在52個獎項中獲獎44個，獲獎機率達84.6%，影響其他民眾參與抽獎的公平性。

檢調經分析比對大量資料並追查後，報請新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮偵辦，於13日搜索陳男的住所、辦公處所，查扣相關犯案程式及連線設備。經約談到案後，陳男坦承犯行，檢察官複訊後以涉犯妨害電腦使用罪諭知新臺幣15萬元交保。調查局正擴大清查中。