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遠百美麗購物節　搏人氣拚買氣

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠東百貨美麗購物節在春意盎然的三月天閃耀登場，讓妳從妝容、穿搭到生活儀式感全面升級。（圖／遠東百貨提供，下同）

消費中心／綜合報導

春花綻放、春陽正暖，遠東百貨「粉漾馨情~美麗購物節」在春意盎然的三月天閃耀登場，3月20日（四）～4月17日（四）搶先拉開母親節檔期百貨熱戰帷幕，搏人氣拚買氣還要讓女王變美麗有好心情。春夏新品搭配超值特惠，力拚帶動全館業績成長，化妝品最高直逼16%的回饋，遠百母親節檔期目標115億、力求超越5%成長，搶攻美麗商機！

美麗購物節化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山加碼化妝品單筆滿5萬元再加送1,000元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，百貨服飾高額消費加碼當日累計每滿30,000元加送800元。保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百Longchamp Le Roseau水桶包，推薦價22,100元。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠百板橋中山GBA吉比鮮釀3月25日起帶來限定新菜「韓式嘎比牛小排」，用亞洲巡味美食開啟春日儀式感。

針對信用卡祭出14大銀行化妝品含沐浴精油單筆刷1萬並分6期送350元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百12大銀行國際精品當日單筆刷1萬並分6期送800元。9大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、15,000元送300元，8大銀行數位3C、MUJI單筆刷1萬並分6期送500元，在春天的浪漫季節輕鬆購物享美麗。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠百嘉義怡眾國際Nespresso VERTUO POP膠囊咖啡機建議售價4,990元、推薦價3,990元，買就送12顆膠囊乙組。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲台南大遠百契爾氏Kiehl's原麝香香氛組，內含原麝香水50ml、沐浴精、身體乳推薦價3,950元。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲高雄大遠百資生堂東京櫃金鑽高效防曬組，內含金鑽高效防曬露NA5X(60ml+12mlX2)、水感防曬凝膠NA(90g+15gX2)價值2,383元、特價1,566元。

HAPPY GO卡友點數快閃好康

親持HAPPY GO卡加身分證件正本辦理即享以HAPPY GO點數50點換200元紅利券1張。

遠百竹北化妝品高額送

1樓化妝品指定專櫃加碼推出刷卡單筆滿30,000元再加送300元商品券，響應環保愛地球4月1日起至4月30日舉辦空瓶回收送點數，HAPPY GO卡友持本館化妝品品牌5個正貨空瓶即可兌換50元抵用券。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠百竹北SK-II超限量摯愛青春加大組，買青春露330ml送青春露30mlX4、亮采化妝水30mlX2，建議售價8,990元。

台中大遠百國際精品加碼送

3月20日（四）～4月6日（日）國際精品指定櫃、8樓MEISSEN當日單櫃滿10,000元送500元十足券，國際精名品指定服飾專櫃當日單櫃滿10,000元送1,000元十足券，9樓誠品生活館當日單櫃滿5,000元送500元十足券。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲台中大遠百Lilimill in ALL BLACK推出BETTY I手提派對水餃包，推薦價4,280元，同享有品牌滿額折扣。

遠百桃園永續行動進行中

響應4月22日世界地球日，遠百桃園推出空瓶回收送點數，3月24日（一）至4月22日（二）遠百APP會員持館內品牌空瓶1個即可至11樓客服中心兌換HAPPY GO點數3點。響應全球減碳參與Earth Hour關燈一小時，3月22日（六）當晚關閉不必要的電源，與全球同步推動節能減碳。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠百桃園獨家契爾氏Kiehl's彈潤美白抗UV組，內含激光精華彈潤美白乳液100ml、集高效清爽(UV防護乳SPF50 PA++++30ml、零油光UV水凝露SPF50 PA++++5mlX2)、激光極淨白(去角質潔面膠30ml2+機能水40ml)價值5,740元、特價4,400元。

新竹大遠百APP享好康

3月20日（四）～4月6日（日）持遠百APP於女男童裝當日單筆滿5,000元加送100元十足券。4樓內睡衣及指定配件當日單筆滿6,800元加送100元十足券。3月20日（四）～4月17日（四）持遠百APP於2樓黃金指定專櫃當日單櫃累計滿5萬 送600十足券。HEARTS ON FIRE、TASAKI專櫃日單櫃累計滿100萬元加贈1萬元十足抵用券。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲新竹大遠百肌膚之鑰激光瓶單品組價值12,156元、特價8,500元。購精萃光采激光晶露II50ml贈精萃光采激光晶露II7ml、精質乳霜2mlX2。

遠百花蓮連假領購物金

迎接連假返鄉出遊人潮，4月2日～4月6日憑遠百APP及起乘站或到達站為花蓮站跨縣市台鐵車票，即可至3樓顧客服務中心兌換200元電子抵用券乙張。

▲▼遠東百貨,母親節,購物節,回饋。（圖／業者提供）

▲遠百花蓮Dior迪奧閃亮彩妝推薦組，內含經典五色眼影、超完美持久亮彩餅、藍星唇膏、亮眼美唇手拿包禮推薦價6,500元。

【化妝品回饋15.8%計算說明】
以30,000元預算為例：
化妝品3,000元送300元=3,000元
10,000元加送200元=600元
30,000元加送800元=800元
化妝品信用卡10,000元送350元=350元
3,000元+600元+800元+350元=4,750元→回饋直逼16%

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