剴剴不該白死！「白菊花運動」千人法院外淚吼：惡魔保母唯一死刑

記者黃宥寧／台北報導

剴剴案19日進行第4次準備程序，北院外，上千名民眾自發聚集，手持白菊花與自製標語，高喊「虐死兒童唯一死刑」等口號。母親們一邊餵奶、一邊聲援，也有媽媽挺著孕肚站在寒風中，緊抱標語，眼神悲憤而堅定。這場聲援，不只是為來不及長大的剴剴討回公道，更盼司法能重判劉姓保母姐妹。

這場聲援，原本只預計百人參與，卻有上千人自發前來，大家與剴剴毫無血緣，卻願意站在寒風中，只因所有人都有志一同：這樣的悲劇，不能再有第二次。

一名母親挺著8個月的孕肚站在人群中，手中的白菊花微微顫抖，眼中閃著淚光，低聲說：「無辜逝世的小生命，只能靠我們幫忙了。」她的聲音雖然輕，卻像一道穿透人心的控訴。

▼北院外聚集上千名「剴剴的爸爸媽媽」，有媽媽挺孕肚現身，更有母親手抱孩子不忘仍標語。（圖／記者黃宥寧攝）

不遠處，一位媽媽一手拿著奶瓶，懷裡的孩子安穩地喝著奶，但她不忘跟著喊口號。另一側，一名父親則推著嬰兒車說：「我的兒子和剴剴差不多大，可他卻從來沒有機會長大，兒福聯盟當初明明可以救他，卻選擇假裝沒看到，這跟殺人有什麼差別？」

▼現場來了許多母親帶著孩子，與剴剴年齡相仿的孩子，小手握著白菊，像是為一位未曾謀面的朋友送行。（圖／記者黃宥寧攝）

知名網紅愛麗Ellie也低調現身，手持白菊花，神情凝重地說：「之前看到新聞，我覺得真的踩到底線了，她們（指劉姓保母姐妹）做了沒人性的事情，希望這是最後一次。」

「虐童致死，唯一死刑！」這是現場聲援者共同的怒吼，他們要求司法嚴懲劉姓保母姊妹，追究兒福聯盟與失職社工的責任，還給剴剴一個遲來的公道，也讓未來的孩子不再活在冷漠與暴力之中。

▲來不及長大的剴剴，盼祢的逝世能喚醒沈睡的司法正義。（圖／記者黃宥寧攝）

2023年底，1歲多的剴剴，本該是個活潑快樂的孩子，卻在寄養家庭中，被折磨致死。指甲被生拔、牙齒斷裂、全身多處骨折，甚至生殖器燒燙傷，再被折成U型塞進水桶，驗屍報告上的每一項細節，都是一記記重擊，讓所有看到的人難以置信這是人能做出的事，更不敢想像這114天剴剴是多麽痛苦地度過。

面對這起人神共憤的虐童案件，北院已排定審理計畫，預定4月21日選任國民法官，展開連續13個工作日的密集審理，並於5月13日宣判。這將是國民法官制度施行以來最長的審理日程，社會各界關注，這場審判是否能真正伸張正義。