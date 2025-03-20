12萬人喊虐童唯一死刑　醫點出「關鍵4字」很重要

記者陳俊宏／綜合報導

剴剴虐童案引全台公憤，有網友在「公共政策網路參與平台」連署，要求對虐童致死者判處無期徒刑或死刑，更突破12.6萬人附議。對此，小兒科醫師楊為傑表示，「不得假釋」真的很重要。

▼涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套），19日開完庭，低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

楊為傑在臉書指出，兒虐、狼師、兒少性侵層出不窮的案子，最近大家在公眾平台提案「不得假釋」，真的很重要，房思琪的案子，大家還記得嗎？台中棒球教練性侵球隊男童的案子，記得嗎？南投棒球教練性侵球員的案子，記得嗎？剴剴的案子正在審理中，還有高雄女嬰被他的母親丟在家裡活活餓死的事情。

楊為傑說，好諷刺，棒球是台灣的國球，這些少棒球員都有可能是將來的台灣之光，卻有可能被教練性侵，現實總是無比荒謬，台灣真的應該要進一步保護本就很少的孩子啊！

▲▼台北地院19日開庭審理剴剴案，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」。（圖／記者湯興漢攝）



有網友在公共政策參與平台連署，「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」，至今突破12.6萬人附議，遠遠超過5000人附議即可成案的規定。

對此，法務部政務次長黃謀信表示，凌虐幼童罪去年已經完成修法，加重相關的刑責規定，至於是否再行修法，將尊重相關的修法建議，當然也會廣納各界意見，妥適研議。

剴剴2023年底因呼吸困難被送到醫院，結果院方發現，剴剴營養不良還全身是傷，不僅頭骨、盆骨、小腿骨受損，甚至還牙齒斷裂、指甲也被拔除、生殖器燒傷等，搶救後仍宣告不治。

而55歲劉彩萱及妹妹53歲劉若琳保母姊妹涉有重嫌，被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，目前均在押。台北地院19日開庭，法庭內則由合議庭與檢辯雙方，訂出號稱天數最長的國民法官參審計畫，預定今年4月21日選任國民法官，隔天起連續13個上班日密集審理，再評議3天，訂於5月13日宣判。

▼立法院於去年7月16日三讀通過修正案。（圖／記者黃宥寧製）

▼要求對虐童致死者判處無期徒刑或死刑，突破12.6萬人附議。（圖／翻攝「公共政策網路參與平台」）