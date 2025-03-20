別忘了兒福聯盟！　律師：剴剴案「最根本源頭」

記者陳俊宏／綜合報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐死剴剴案，引發全民怒火，19日第四度開庭，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」。對此，資深律師「巴毛律師」陳宇安表示，「我想請大家不要忘記兒福聯盟，剴剴會遭遇到這樣的事情，其實他們才是最根本的源頭。」

▼涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套），19日開完庭，低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

剴剴2023年底因呼吸困難被送到醫院，結果院方發現，剴剴營養不良還全身是傷，不僅頭骨、盆骨、小腿骨受損，甚至還牙齒斷裂、指甲也被拔除、生殖器燒傷等，搶救後仍宣告不治。

56歲的劉彩萱、53歲的劉若琳均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，兩人涉有重嫌，被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，目前均在押。事發後，兒福聯盟坦承在此事件中，有不可推卸的行政疏失，董事長林志嘉帶領同仁向社會鞠躬致歉，「真的對不起孩子」。

▼兒福聯盟召開記者會，董事長林志嘉帶領兒盟同仁，向社會鞠躬致歉。（圖／資料照／記者黃國霖攝）



此案台北地院19日第四度開庭，法庭內則由合議庭與檢辯雙方，訂出號稱天數最長的國民法官參審計畫，預定今年4月21日選任國民法官，隔天起連續13個上班日密集審理，再評議3天，訂於5月13日宣判。

陳宇安在臉書說，「大家現在都把焦點放在惡保母跟社工身上，我想請大家不要忘記兒福聯盟，剴剴會遭遇到這樣的事情，其實他們才是最根本的源頭。」

而此案的兒福聯盟社工陳尚潔，被控怠忽職守、未落實定期訪視剴剴，且涉嫌造假記錄，遭起訴涉犯過失致死等罪嫌，由北院另案審理中。

▲▼台北地院19日開庭，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」。（圖／記者湯興漢攝）

