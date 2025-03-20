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社會 社會焦點 保障人權

剴剴案全民怒「唯一死刑」　律師揭關鍵：不妥！

記者陳俊宏／綜合報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，台北地院19日開庭，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」。對此，律師林智群認為，立法把「虐童致死」變成唯一死刑並不妥當，「如果法律是唯一死刑，保母連送醫都不會，她會直接處理掉，這樣的修法反而提高了小孩的生命風險。」

▼涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套），19日開完庭，低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台北地院19日審理「剴剴案」，涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套）開完庭低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

林智群在臉書說，看到支持愷愷的朋友喊著「唯一死刑」，保母確實很惡劣，檢察官在這個案子裡面，也可以往故意殺人罪方向去努力。

林智群表示，但如果要因此立法把「虐童致死」變成唯一死刑，並不妥當，為什麼？立法政策要考慮到很多因素，其中一個是「加害人面對新規定，會怎麼做？行為會出現什麼改變？」

林智群指出，如果變成唯一死刑，那小孩快死掉了，保母會怎麼做？她不會把小孩送醫院，她會把小孩屍體藏起來，然後社工上門，說小孩被抱走了、失蹤了，你永遠找不到小孩。

▲▼ 剴 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北地院19日開庭，場外近千人高喊「虐死兒童唯一死刑」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北地院19日提訊在押的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，審理2人涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的案情，場外聚集近千人抗議劉氏姊妹犯行。（圖／記者湯興漢攝）

林智群提到，保母把小孩送醫，小孩還有急救機會，如果法律是唯一死刑，保母連送醫都不會，她會直接處理掉，這樣的修法反而提高了小孩的生命風險；保母謊稱小孩不見了，再怎麼樣也不會死刑，你說她會怎麼選？

剴剴2023年底因呼吸困難被送到醫院，結果院方發現，剴剴營養不良還全身是傷，不僅頭骨、盆骨、小腿骨受損，甚至還牙齒斷裂、指甲也被拔除、生殖器燒傷等，搶救後仍宣告不治。

而55歲劉彩萱及妹妹53歲劉若琳涉有重嫌，被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，目前均在押。台北地院19日開庭，法庭內則由合議庭與檢辯雙方，訂出號稱天數最長的國民法官參審計畫，預定今年4月21日選任國民法官，隔天起連續13個上班日密集審理，再評議3天，訂於5月13日宣判。

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