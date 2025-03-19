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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁陷司法風暴恐成罷免破口？　國民黨嘆：綠太擔心傅的戰力

▲▼傅崐萁 聯訪 譴責民進黨用司法暴力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢調2路追傅崐萁競選小物、幸福水泥案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在大罷免如火如荼之際，國民黨立院黨團總召傅崐萁，因競選小物遭檢調調查，檢調懷疑他利用白手套從中國大量取得修容組，提供給藍營立委選舉時討好選民之用，恐成為大罷免破口。國民黨發言人楊智伃今（19日）表示，民進黨各部會首長帶起的總預算造謠，一一被傅崐萁在新會期的強力質詢破解，所以綠營當然很擔心謠言都被傅崐萁的戰力攻破。

傅崐萁因競選小物修容組涉弊，檢調14日在他花蓮住處旁的員工宿舍調查、蒐證，並帶走一名李姓管家，昨日又傳出有幸福水泥一案正被花蓮地檢署偵辦中，疑因其在擔任花蓮縣長期間，有縣府人員假借提高礦稅為由，向水泥業者索賄。

被問到傅崐其恐成大罷免破口？楊智伃指出，只要打到民進黨痛點、講到民進黨痛點，就會被用各種方式出征、攻擊，不管是國民黨的發言團隊還是藍委都一樣，傅崐萁在新會期質詢時，破解民進黨各部會首長帶起的總預算造謠，綠營當然很擔心傅崐萁會不會持續用此戰鬥力，面對所有民進黨的造謠跟攻擊。

楊智伃指出，司法、中選會也變成民進黨的工具，不斷透過這些方式脅迫恐嚇說真話有戰鬥力的立委或民代，但國民黨不會畏戰也不會懼戰，該說的話會繼續說，該講出來的真實也會繼續做，國民黨會繼續支持傅崐萁跟所有戰力的立委。

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