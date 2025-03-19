談「剴剴案」批民進黨實質廢死！　徐巧芯提案虐童刑期再加重

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市劉姓保母姊妹2023年涉虐死1歲男童「剴剴」案， 台北地方法院今（19日）第四次開庭，網路上還發起加重虐童刑責連署，呼籲將虐童致死者處以死刑或無期徒刑不得假釋，有超過7萬人附議。國民黨立委徐巧芯表示，自己主提的刑法286條修正案已經通過，「對於未滿7歲之人，施以凌虐致人於死，依各項規定加重其刑期二分之一」，這項條文已適用剴剴案，而未來也會再提案，將虐童刑期再加重。

2023年12月24日凌晨，男童「剴剴」因呼吸困難送醫，經搶救後仍不幸死亡。醫護人員發現，「剴剴」不僅指甲被拔光、牙齒被打斷，連生殖器都有傷痕，疑似長期遭受虐待。由於該案引發社會輿論重視，有民眾號召今天下午於台北市西門町站集合，集體前往台北地院寶慶院區外關切開庭。

徐巧芯表示，有收到非常多的邀請與提醒，希望下午能夠出席，但今天因在立院有會，無法參加，但請大家無需擔心，她絕對非常支持這些訴求，也會以立法委員的身份與權責，盡最大的努力，推動大家的期待，也向今天站出來的公民們、媽媽們，所有關心的人們致敬。

針對「加重虐童刑責」，徐巧芯說，在本屆第一會期主提的刑法286條修正案已經通過，「對於未滿7歲之人，施以凌虐致人於死，依各項規定加重其刑期二分之一」，這項條文已適用剴剴案。但她也向大家報告，其實她最初提的修正版本明定，「最高可處死刑或無期徒刑」，經三黨與政院協商，修正為如今通過的版本，未來將會再提案，將虐童刑期再加重。

徐巧芯強調，剴剴案之所以引爆社會眾怒，除了劉姓保母姊妹對幼童施暴，犯行實在太過殘忍，至今不認罪，還意圖串證，讓死刑呼聲高漲。但根據先前憲法法庭對死刑做出的裁判，要求所有審級法官必須「一致決」，只要有任何一名法官不判死，就不能判死，這就是所謂的「實質廢死」，也是國民黨提出「反廢死公投」的主因，否則就算修了再多的法，都無法捍衛正義與公道，劉姓保母姊妹，或者更多天理難容的犯行，將獲得逃出生天的巧門，也懇請大家支持公投，對民進黨政府展示人民反廢死，要正義的決心。