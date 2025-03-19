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崑大空設系7作品「灰熊綠展集」亮相　融合環保媒材呈現自然藝術

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

灰熊綠展集今年進入第10屆，並以「春天裡の秋天」為名，3月15至16日在台南左鎮的桃花心木森林展開，崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出，呈現和諧的藝術造景。

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

空設系為使學生了解設計作品可以與環境共融，同時突顯設計師的社會責任，於基本設計課程中開設「跨材質環保創作工作坊」，由8位指導老師分組帶領學生發揮空間設計的創造力，探討利用自然材料構築空間裝置的可能性，並配合「灰熊綠展集」活動展示成品。該次師生共創作出7件作品，大多以木材和紙材創作，其中包括由蕭紋娉、沈豪慶老師指導的「光綻99」，以99顆綠色與橙色燈籠為基底，部分燈籠由學生彩繪，交錯懸掛於L型造型鷹架上，如同鳳凰花隨風輕舞，在日照下投射出層層變幻的光影，映照城市的歷史與未來。

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另張曦勻老師指導的「林間飛舞的夢蝶」，以紙材為主要材料，概念來自莊周夢蝶的哲學意象，探索現實與夢境、個體與自然之間的流動與交融，讓人彷彿置身於夢境與現實的交界處。另有潘大謙老師的「琉璃森木」、陳昱超老師的「祈」、陳振豪老師的「屋舍」、王鈞淵老師的「蜿蜒之境」及林信和老師的「人造林」，皆利用木材、玻璃、鐵件等作為材料，使森林中的陽光分解成多彩色澤，建構人工與自然對話的作品。

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

基本設計課程召集人潘大謙老師指出，由於「灰熊綠展集」的策展人郭玲玲是空設系第五屆畢業的校友，故對設計專業及環保議題都相對有共識，學生創作與策展人的設計概念彼此溝通容易，也是這次工作坊的教學目標與價值容易達到一致的關鍵原因。

▲崑山科技大學空間設計系於校內開設「跨材質環保創作工作坊」，師生於該次活動中共同創作7件作品，配合當地於一片美麗的森林中展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

空設系主任張郁靂說明，學生連續三年參與「灰熊綠展集」的創作，除了在課程上可讓學生了解大學社會責任「做中學」的學習精神外，三年的課程也發揮教學傳承的效果，當學生進行實作的過程時，曾經參與創作的學長姐可分享自身經驗，使得工作坊充滿活潑愉快的學習氣氛。

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