崑大餐飲系師生齊心響應公益　灰熊綠展集布置森林饗宴獲讚賞

▲灰熊綠展集再度在左鎮化石森林舉辦，全國各地優秀的創作者共同為漸凍人協會盡一份心力，崑山科大餐飲管理及廚藝系於灰熊綠展集中進行創作，以精緻創意小食獲得現場民眾一致好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

素有「亞洲最美麗的森林公益展集」美稱的灰熊綠展集，今年於3月15至16日再度在左鎮化石森林舉辦，匯聚來自全國各地優秀的創作者共同為漸凍人協會盡一份心力，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系於灰熊綠展集中進行創作，呈現森林中的生機與創意，其以精緻創意小食獲得現場民眾一致好評。

灰熊展集邀集創作者與民眾在山林裡找回最純真的自己，以森林、探索為主題，邀請崑山科大餐飲系師生團隊製作創意餐點及飲品，首先準備荔枝酒凍炸牛蒡絲、鴨賞酸菜刈包、煙燻雞肉蘋果塔塔等三道「光陰」系列的開胃菜，接著推出炭燒鴨胸、松露燉蛋、奶油杏鮑菇等「探索」主餐，另有「地層小點」、「沉睡印記」甜點及「新森代無酒精飲品」等料理，皆以森林探索作為主題，帶領賓客體驗一場味蕾之旅。今年活動也持續延續往年傳統，邀請現場每位創作者捐款500元予漸凍人協會，讓機構得到更多關懷與照顧，並鼓勵更多人關注相關議題。

帶領學生製作創意套餐的餐飲系馬永曾副主任表示，學校的設備與業界接軌，因此學生在校練習與專業課程中，都習慣使用各種新穎的廚藝設備，而暫時遠離先進設備協助的森林餐會，讓學生回歸樸實，發揮專業烹調技巧及各種創意巧思，創造出讓賓客驚豔的料理。帶領服務團隊的張雅婷老師則提到，森林中的餐會因桌椅、用餐環境皆屬大自然的素材，在服務層面有更多要注意的細節，才能讓賓客更真實擁有賓至如歸的感受，也藉此機會讓學生有機會運用所學，因地制宜地調整服務的方式，並隨機應變處理現場的各種狀況。

餐飲系洪綺吟主任說明，參與餐會活動讓系上專業教師帶領學生發揮創意、製作特色餐飲產品，落實平日在校所學，並與餐會參加者互動，創造真實用餐服務的經驗，同時得到更多回饋，以作為未來自我精進之方向與參考。餐飲系師生很高興能夠與來自全台各地的創作者共同參與這場森林盛會，為來賓親製餐點也獲得肯定，期待未來仍能持續以自身所學回饋社會，落實社會責任。