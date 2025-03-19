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【廣編】可樂果攜手XPG最狂電競三度跨界聯名　價值10萬夢幻神機等你抽

▲▼可樂果,XPG,電競。（圖／可樂果提供）

▲可樂果與XPG的聯名活動。

圖、文／可樂果提供

可樂果與XPG的聯名活動已成為電競界年度盛事，每年都以頂級電競設備與豪華好禮掀起玩家熱烈討論！今年再度攜手，邁入第三度聯名合作，誓必要讓電競迷們再次陷入瘋狂！

在效能至上的電競戰場上，想要享受極致的遊戲體驗，當然需要高規格的硬體支援！這次活動不僅祭出電競椅、電競鍵盤、電競滑鼠…等必備裝備，更加碼抽出由全球知名改機大神Battlerigs親手打造價值十萬元的頂規電競主機！這台「全球唯一」媲美藝術品的高效能PC，不僅外觀潮流感十足，更搭載頂級規格，絕對是玩家夢寐以求的夢幻神機！即日起至2025/7/6止，於各大通路購買可樂果全系列商品，並至可樂果官方帳號登錄發票即有機會抽中超值豪禮！

買越多，中獎機率越大！ 這次與XPG的聯名活動更是誠意滿滿，登錄發票抽豪禮活動，即日起至2025/7/6止，只要於活動期間購買可樂果全系列產品並至可樂果官方帳號登錄發票成功，即可參加抽獎！最大獎抽出全球唯一，價值10萬元的知名改機大師Battlerigs的電競改裝主機，月月再抽出電競滑鼠、電競耳機等超值好禮。 詳細活動辦法請見可樂果官方網站！電競迷們趕快手刀搶購，升級你的遊戲戰力！

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