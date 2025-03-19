川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

▲普丁讓川普苦等了1個小時才與他會談 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普18日與俄羅斯總統普丁通話，就烏克蘭戰爭的停火協議進行了討論。儘管川普表示雙方進對談「非常良好」，但網上最近流出一段通話前的影片，只見普丁在得知自己將在與川普的對話中遲到時露出微笑，令他對這通電話的態度引發外界猜測。

據《每日快報》報導，川普和普丁原定於美東上午9時至11時之間舉行會談，不料普丁卻讓川普苦等了一個多小時，才在美東上午10時左右與美國通話。俄塔社指出，美俄雙方宮對談了2個半小時，並在美東12時38分結束。

然而，社群媒體X卻在美俄通話期間流出一段影片，顯示普丁在和美國通話前，參加了一場商業代表會議。期間，普丁坐在台上接受主持人蕭金（Alexander Shokin）訪問時，蕭金看了看手錶，提醒普丁「照培斯科夫（克里姆林宮發言人）的說法，你6點前（俄羅斯時間）就要準備和川普通話。」

Putin is making Trump wait again.



They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing - they're literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) March 18, 2025

普丁聞言笑了笑說，「別管他，這是他的工作。」語畢，現場立刻爆出笑聲。接著，普丁繼續說道，「我們要看看他會怎麼說。他很愛接受訪問。」主持人立刻接話，「不知道川普對此有什麼想法。」普丁則再次微笑緩頰，「我不是在說川普，我是指培斯科夫。」

報導稱，普丁遲至俄羅斯時間下午5時30分才與隨行人員離開會場，乘車約20分鐘後返回克里姆林宮。相關影片曝光後，瞬間在網上引發熱議，不少人將此舉解讀為普丁刻意怠慢川普，不過川普與白宮強調，美俄的對談「非常良好」，還就俄烏停火協議進行了討論。

事實上，這已不是普丁首次讓美國官員等待，且拖延與美方代表的會晤一直是他的慣用手法。此前，川普在3月13日與中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在白俄和盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談時，也曾等候普丁8小時。