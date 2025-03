川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

▲普丁讓川普苦等了1個小時才與他會談 。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國總統川普18日與俄羅斯總統普丁通話,就烏克蘭戰爭的停火協議進行了討論。儘管川普表示雙方進對談「非常良好」,但網上最近流出一段通話前的影片,只見普丁在得知自己將在與川普的對話中遲到時露出微笑,令他對這通電話的態度引發外界猜測。

據《每日快報》報導,川普和普丁原定於美東上午9時至11時之間舉行會談,不料普丁卻讓川普苦等了一個多小時,才在美東上午10時左右與美國通話。俄塔社指出,美俄雙方宮對談了2個半小時,並在美東12時38分結束。

然而,社群媒體X卻在美俄通話期間流出一段影片,顯示普丁在和美國通話前,參加了一場商業代表會議。期間,普丁坐在台上接受主持人蕭金(Alexander Shokin)訪問時,蕭金看了看手錶,提醒普丁「照培斯科夫(克里姆林宮發言人)的說法,你6點前(俄羅斯時間)就要準備和川普通話。」

Putin is making Trump wait again.



They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing - they're literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp