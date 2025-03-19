川普苦等1小時才通話！　「大牌普丁」聽說遲到笑了：別管他

▲普丁讓川普苦等了1個小時才與他會談 。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／編譯
美國總統川普18日與俄羅斯總統普丁通話，就烏克蘭戰爭的停火協議進行了討論。儘管川普表示雙方進對談「非常良好」，但網上最近流出一段通話前的影片，只見普丁在得知自己將在與川普的對話中遲到時露出微笑，令他對這通電話的態度引發外界猜測。
據《每日快報》報導，川普和普丁原定於美東上午9時至11時之間舉行會談，不料普丁卻讓川普苦等了一個多小時，才在美東上午10時左右與美國通話。俄塔社指出，美俄雙方宮對談了2個半小時，並在美東12時38分結束。
然而，社群媒體X卻在美俄通話期間流出一段影片，顯示普丁在和美國通話前，參加了一場商業代表會議。期間，普丁坐在台上接受主持人蕭金（Alexander Shokin）訪問時，蕭金看了看手錶，提醒普丁「照培斯科夫（克里姆林宮發言人）的說法，你6點前（俄羅斯時間）就要準備和川普通話。」
Putin is making Trump wait again.— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) March 18, 2025
They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing - they're literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp
普丁聞言笑了笑說，「別管他，這是他的工作。」語畢，現場立刻爆出笑聲。接著，普丁繼續說道，「我們要看看他會怎麼說。他很愛接受訪問。」主持人立刻接話，「不知道川普對此有什麼想法。」普丁則再次微笑緩頰，「我不是在說川普，我是指培斯科夫。」
報導稱，普丁遲至俄羅斯時間下午5時30分才與隨行人員離開會場，乘車約20分鐘後返回克里姆林宮。相關影片曝光後，瞬間在網上引發熱議，不少人將此舉解讀為普丁刻意怠慢川普，不過川普與白宮強調，美俄的對談「非常良好」，還就俄烏停火協議進行了討論。
事實上，這已不是普丁首次讓美國官員等待，且拖延與美方代表的會晤一直是他的慣用手法。此前，川普在3月13日與中東特使魏科夫（Steve Witkoff）在白俄和盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談時，也曾等候普丁8小時。
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