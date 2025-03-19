　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

▲▼傅崐萁 聯訪 譴責民進黨用司法暴力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

與立院國民黨團總召傅崐萁關係密切的「戰天下有限公司」日前遭到檢舉，涉嫌違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，北檢14日搜索李姓被告的住處，以及位於傅崐萁花蓮住處內的宿舍。對此，前立委邱毅今（19日）表示，現在對付傅崐萁手法，就是原先打擊柯文哲手法的翻版，為打出大罷免氣勢，自然找傅崐萁開刀。他強調，案情正在一步步升高擴大，最後一定會燒到傅崐萁夫妻身上，柯文哲的下場就是前車之鑑。

根據鏡週刊報導，3月14日，台北地檢署指揮調查局北機站兵分三路，搜索國民黨立法院黨團總召傅崐萁位於花蓮豪宅旁的員工宿舍，並秘密傳喚相關證人，懷疑傅崐萁透過戰天下公司從中國取得大批修容組等競選小物，再提供給藍營立委轉送選民，疑涉反滲透法、商業會計法及偽造文書等罪，這已是檢調半個月來第3度針對此案密集發動偵蒐行動。花蓮地檢署也暗中追查幸福水泥案，是否有公務員向業者趁機勒索，劍指傅崐萁的意味相當濃厚。

對此，邱毅表示，賴清德為什麼痛恨傅崐萁，不必他多說，現在立法院是賴清德想權力一把抓，遂行獨裁統治的缺口，關鍵就是傅崐萁擔任國民黨總召，傅崐萁既可整合藍白，又有戰鬥力，讓民進黨吃足苦頭。

邱毅表示，現在賴清德用杯葛議事、行政院覆議、大法官釋憲、青鳥黑熊包圍，上述花招百出，不過都沒輒，所以只好來搞大罷免，為打出大罷免的氣勢，打蛇打七寸，自然找傅崐萁開刀，司法檢調、媒體抹黑、網軍攻擊的老套路，自然派上用場，一個都不會省掉。

邱毅指出，民進黨打柯文哲時，硬是弄個木可公司編故事。再找上周邊人，如李文忠、李文娟等人，密集約談訊問，接著透過特定媒體羅織，擴大爭議，製造新聞熱點，最後收押柯文哲，把柯文哲醜化成貪污受賄圖利的重犯。

邱毅認為，現在打傅崐萁，也是同樣的操作模式，好像也找了家戰天下公司，用傅崐萁送黨團成員的修容組，從政治獻金切入，大做文章，然後再硬扯上資金來源與大陸有關，羅織成違反《反滲透法》。

邱毅預言，現在搜索、約談若干傅崐萁身邊的人，案情正在計劃性一步步升高擴大，最後一定會燒到傅崐萁夫妻身上，柯文哲的下場就是他們的前車之鑑。

最後，邱毅強調，不知道國民黨有沒有這樣的警覺性，這次配合大罷免行動，賴清德勢在必得，不會只對付傅崐萁，一定會擴大打擊面，目標是使國民黨的席位減少，失去在立法院的席位優勢，一旦民進黨也掌控立法院，完成權力佈局，賴清德就可以為所欲為了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！　業者證實
蔡瑞雪酒店「解放超猛比基尼」！　超巨上圍包不住
賈永婕現身哭了！　淚轟惡保母：人間惡魔
婆婆「高潮會有男娃」狂催生二胎！　佳娜走人：我不生男生
成功坦砲火！　律師分析家寧聲明稿「很成功」
阿堂鹹粥創辦人長孫車禍亡　肇事運將賠300萬獲緩刑
快訊／值班時突然昏倒！　消防局指揮中心小隊長搶救無效亡
金秀賢遭炎上8天「現況曝光」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

示警賴清德「台獨」時間表　朱立倫：民進黨2027年將背水一戰

推公投遭酸白忙　朱立倫：有無綁罷免非重點！是讓人民表達意見

藍委質疑沒替承攬員工加薪　劉世芳無奈：編在業務費已經被刪了

菲律賓綠能成本9元！　國民黨團轟郭智輝：唯有下台才能挽救台電

「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

環團點核能疑慮　經濟部：核廢料處置須務實面對

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

馬文君被告發潛艦洩密移軍審？她直呼「恐怖」　顧立雄：妳非軍職

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

示警賴清德「台獨」時間表　朱立倫：民進黨2027年將背水一戰

推公投遭酸白忙　朱立倫：有無綁罷免非重點！是讓人民表達意見

藍委質疑沒替承攬員工加薪　劉世芳無奈：編在業務費已經被刪了

菲律賓綠能成本9元！　國民黨團轟郭智輝：唯有下台才能挽救台電

「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

環團點核能疑慮　經濟部：核廢料處置須務實面對

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

馬文君被告發潛艦洩密移軍審？她直呼「恐怖」　顧立雄：妳非軍職

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

全教總籲禁止「小六基測」　北市支持：私立國中不該以考試招生

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

社區健康服務再升級！　嘉義醫院福安里健康關懷站啟用

【廣編】中正區漲幅前茅！「皇翔柏悅」吸引高資產族、新二代置產潮

示警賴清德「台獨」時間表　朱立倫：民進黨2027年將背水一戰

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

快訊／7-11聯名金秀賢商品喊卡！業者證實：行銷活動檔期調整

士林夜市「地瓜球攤沒人顧」　13萬人秒懂：不怕偷！老闆回來驚呆

中油煉製研究所反貪瀆講座　蔡宗熙檢察長授課細談廉政

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

政治熱門新聞

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

比特犬新家又沒了　嘉義飼主卻步

農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

Lucky咬人非第一次！已讓二住戶濺血

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

比特犬被安置動保處　情緒緊張吠叫

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

台電虧損4千多億！　學者：核二核三持續運轉「一年可賺600億元」

南非迫台遷館還擅改駐處名　我國將祭嚴審簽證、經貿手段反制

美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演

影／蔡英文約爬山　蘇貞昌：她認識每個鄰居、毛小孩還在門口等她

更多熱門

相關新聞

洩漏總統私人行程　特勤中心警官2罪起訴

洩漏總統私人行程　特勤中心警官2罪起訴

保六總隊借調國安局特勤中心曹姓警官，被控涉嫌洩漏總統賴清德不公開行程等機密資料，台南地檢署偵查終結，檢方認定他犯行明確，依涉犯國家機密保護法、公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌起訴。

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

為無法發聲的剴剴討公道！　洪孟楷喊話：支持虐童致死唯一死刑

名嘴控送驗假米妮狂碰壁　徐巧芯：不關我的事

名嘴控送驗假米妮狂碰壁　徐巧芯：不關我的事

「芯費」復甦？　徐巧芯稱費鴻泰也反罷免

「芯費」復甦？　徐巧芯稱費鴻泰也反罷免

國民黨一手造成「大罷免35：0慘劇」　現在真要提倒閣嗎？

國民黨一手造成「大罷免35：0慘劇」　現在真要提倒閣嗎？

關鍵字：

邱毅民進黨賴清德傅崐萁戰天下國民黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面