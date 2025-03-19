「綠營為罷免找傅崐萁開刀」　邱毅預言：柯文哲下場就是前車之鑑

▲立院國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

與立院國民黨團總召傅崐萁關係密切的「戰天下有限公司」日前遭到檢舉，涉嫌違反商業會計法、偽造文書等罪嫌，北檢14日搜索李姓被告的住處，以及位於傅崐萁花蓮住處內的宿舍。對此，前立委邱毅今（19日）表示，現在對付傅崐萁手法，就是原先打擊柯文哲手法的翻版，為打出大罷免氣勢，自然找傅崐萁開刀。他強調，案情正在一步步升高擴大，最後一定會燒到傅崐萁夫妻身上，柯文哲的下場就是前車之鑑。

根據鏡週刊報導，3月14日，台北地檢署指揮調查局北機站兵分三路，搜索國民黨立法院黨團總召傅崐萁位於花蓮豪宅旁的員工宿舍，並秘密傳喚相關證人，懷疑傅崐萁透過戰天下公司從中國取得大批修容組等競選小物，再提供給藍營立委轉送選民，疑涉反滲透法、商業會計法及偽造文書等罪，這已是檢調半個月來第3度針對此案密集發動偵蒐行動。花蓮地檢署也暗中追查幸福水泥案，是否有公務員向業者趁機勒索，劍指傅崐萁的意味相當濃厚。



對此，邱毅表示，賴清德為什麼痛恨傅崐萁，不必他多說，現在立法院是賴清德想權力一把抓，遂行獨裁統治的缺口，關鍵就是傅崐萁擔任國民黨總召，傅崐萁既可整合藍白，又有戰鬥力，讓民進黨吃足苦頭。

邱毅表示，現在賴清德用杯葛議事、行政院覆議、大法官釋憲、青鳥黑熊包圍，上述花招百出，不過都沒輒，所以只好來搞大罷免，為打出大罷免的氣勢，打蛇打七寸，自然找傅崐萁開刀，司法檢調、媒體抹黑、網軍攻擊的老套路，自然派上用場，一個都不會省掉。

邱毅指出，民進黨打柯文哲時，硬是弄個木可公司編故事。再找上周邊人，如李文忠、李文娟等人，密集約談訊問，接著透過特定媒體羅織，擴大爭議，製造新聞熱點，最後收押柯文哲，把柯文哲醜化成貪污受賄圖利的重犯。

邱毅認為，現在打傅崐萁，也是同樣的操作模式，好像也找了家戰天下公司，用傅崐萁送黨團成員的修容組，從政治獻金切入，大做文章，然後再硬扯上資金來源與大陸有關，羅織成違反《反滲透法》。

邱毅預言，現在搜索、約談若干傅崐萁身邊的人，案情正在計劃性一步步升高擴大，最後一定會燒到傅崐萁夫妻身上，柯文哲的下場就是他們的前車之鑑。

最後，邱毅強調，不知道國民黨有沒有這樣的警覺性，這次配合大罷免行動，賴清德勢在必得，不會只對付傅崐萁，一定會擴大打擊面，目標是使國民黨的席位減少，失去在立法院的席位優勢，一旦民進黨也掌控立法院，完成權力佈局，賴清德就可以為所欲為了。

★★未經判決確定，應視為無罪★★