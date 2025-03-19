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社會 社會焦點 保障人權

幫朋友出氣！現役軍人持滅火器打破頭害命　判13年定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲在軍中服役的李姓男子，在某釣蝦場內持滅火器打死人，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市李姓男子2023年7月還在軍中服役時，趁著休假與幾名友人在釣蝦場歡唱飲酒。席間巧遇其中一名女性友人的前男友，雙方起了口角，李男氣不過，抓起滅火器暴打對方，對方頭破血流、傷重不治。桃園地院國民法官一審將他判刑13年，二審也維持，全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

而判決指出，本案發生於2023年7月晚間，當時還在服役的李男，與2男2女相約在平鎮區某釣蝦場的包廂內飲酒唱歌，巧遇其中一名女性友人的徐姓前男友，一夥人為了感情的問題，起了爭執。李男這方人多，將徐男從包廂內打到外面走廊，徐男被打趴在地。李男殺紅了眼，竟舉起包廂門旁邊的滅火器，朝倒在地上的徐男後腦重擊一下，徐男當下就陷入昏迷，眾人趕緊將他送醫急救。

警方到場時，李男自首坦承犯案，被帶回警局偵訊。而被害人雖然很快送進急診室，但仍因頭部外傷併顱底多處骨折、顱內出血，導致大量出血、腦損傷及血液吸入肺部，急救不到2小時就宣告不治。檢方考量李男在犯案時仍未退伍，因此依照《陸海空軍刑法》之殺人罪嫌，提起公訴。

一審由桃園地方法院國民法官審理，國民法官認為他符合自首減刑要件，考量他因一時衝動，鑄下大錯，所生損害非輕，但與其他縝密計畫、預謀犯罪之情形仍屬有異。再加上他年僅24歲、年紀尚輕，最終仍能坦承犯行，面對自己之過錯，隨著年歲增長，智識成熟，將來仍有復歸社會之可能。雖然他犯後未能與被害人家屬和解，雖當庭向被害家屬道歉並承諾賠償，但仍不被接受，最後國民法官將他判刑13年。案件上訴二審，高等法院仍維持原判。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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