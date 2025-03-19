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美國女住照護機構遭「性侵產子」　男員工判關25年

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

▲男子成為照護機構員工之後性侵女子，導致她懷孕產子。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國伊利諾州一間照護機構發生女性住民懷孕產子事件，這名女子認知狀況猶如嬰兒一般，閱讀、寫字、說話、站立都不會，當然不會同意發生性行為。為了抓到真凶，對現任與離職男性員工進行DNA測試，發現前員工菲爾茲（Isaiah Fields）就是嫌犯，如今他被判處25年刑期。

芝加哥論壇報、紐約郵報等報導，菲爾茲2023年夏天進入非營利組織馬克倫德海德中心（Marklund Hyde Center）任職，這間機構是為患有嚴重發育障礙或有其他特殊需要的人提供照護。在2023年8月1日至2023年9月5日期間，菲爾茲對43歲雷特氏症（Rett Syndrome）女子伸出狼爪。

這名受害女子從20多歲就住在這間機構，閱讀、寫字、說話、站立都不會，且遭到性侵一事起初並未被察覺，因為女子有腹部腫脹的問題，所以沒人發現她的肚子越來越大，據信直到在醫院接受肝臟膽囊檢查時才發現。當時女子已經懷孕至少31周，且因患有子癲前症，在2024年4月早早生下男嬰，不過寶寶在住進新生兒加護病房11周之後過世。

警方後來針對此案展開調查，並對照護中心現任與離職男性員工進行DNA測試，發現孩子的DNA與菲爾茲相匹配，這才發現菲爾茲就是嫌犯。菲爾茲今年1月承認觸犯加重刑事性侵罪，此案3月14日開庭，菲爾茲被判處25年刑期，將被列為性犯罪者。

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