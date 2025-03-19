不是第一次！新北情侶灌酒性侵少女還邊激戰　2人下場曝

▲新北一對情侶約女生來家中性侵，被逮後其中女友供稱她幫男友約女生到家性侵「不只一次」。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北30多歲男子阿祥(化名)和18歲女友小琪(化名)同居，唆使小琪上網約17歲少女美美(化名)來家中喝酒，並見美美閉眼休息時，合力將美美搬到床上，兩人一邊在美美身旁激戰，一邊由小琪脫掉美美的褲子，供阿祥性侵得逞。全案經新北地院審理，法官判阿祥、美美犯成年人故意共同對少年犯乘機性交罪，各處4年、2年徒刑，另小琪獲緩刑4年，並需提供80小時的義務勞務、接受5場次法治教育課程。可上訴。

判決指出，男子阿祥和女友小琪同居時，經常要求小琪約女生到住處飲酒，小琪於是在2023年11月13日凌晨，邀約在交友軟體「探探」認識的少女美美來家中喝酒。美美於深夜抵達小琪住處時，發現阿祥也在現場，3人便一起喝酒、聊天、玩遊戲，到了凌晨3點，美美因不想再被灌酒，便靠在床邊閉眼裝睡。

阿祥見狀覺得機會來了，指示小琪合力將美美般到床上，由小琪脫掉美美的下半身衣褲，再由阿祥以手指和按摩棒對美美性侵得逞，期間阿祥還邊和小琪在一旁性交。直到美美不堪被侵犯，假裝酒醒翻身起來，質問兩人為何她的衣物遭脫，阿祥還辯稱是美美喝酒醉上廁所自己沒穿回來，美美隨後傳訊息向朋友求助，藉故離開現場，並報警處理。

審理時，小琪證稱，阿祥這麼做「不是第一次」，在案發生前，就多次要求她用相同手法約女生出來喝酒，然後乘機性侵那名女生，「有超過3次以上」、「有些女生是自願的，因為有時候我不會在，有時候我會去下面抽菸」，她雖知道阿祥脫美美的衣服，是要做不好的事情，但如果她不脫，阿祥就會叫她滾出去。

阿祥則否認犯行，僅坦承幫小琪叫了計程車過來，並由他支付車費，辯稱「我有性冷感，小琪是雙性戀，會用她的帳號，要我去約一些女生，美美是小琪約的，小琪約美美到住處想刺激我的性慾」、「小琪是與我分手後挾怨報復，聯合美美一同誣陷我」，至於美美身上驗出他的DNA，阿祥說是因為他有嚴重異位性皮膚炎，只要有人坐在他家地板，都會沾染到他的DNA或皮屑，所以DNA鑑定報告不能證明他對美美性交。

不過法官認為阿祥和小琪趁美美裝醉，對她性侵屬實，皆犯成年人故意共同對少年犯乘機性交罪，審酌阿祥曾有前科遭判緩刑，素行不佳，且至今仍未取得美美的諒解，處阿祥4年徒刑，另考量小琪在案發時才剛成年，被愛情蒙蔽而犯法，但犯後坦承犯行，且作證揭露阿祥的惡行，態度尚佳，為她減刑處2年徒刑，緩刑4年，並需提供80小時的義務勞務，並接受5場次法治教育課程。可上訴。

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