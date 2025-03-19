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南投縣砸7億購閒置30年土地　南投轉運站預計119年上路

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府在縣長許淑華上任後持續推動興建地方轉運站，其中南投市轉運站選定市中心閒置約30年的近2000坪用地辦理，並與地主進行土地協議價購，在今年2月底以近7億元價碼取得土地所有權，目前已開始整地，希望以BOT（興建營運後轉移）方式打造結合車站、商場、停車場的轉運站，預計最快118年底完工、119年營運。

▲南投市轉運站開發初步規劃示意圖。（圖／南投縣政府提供）

▲南投市轉運站開發初步規劃示意圖。（圖／南投縣政府提供）

縣府今天在復興路、三和三路口台汽南投站舊址之南投市轉運站預定地辦理推動說明會，立委游顥，縣議員林憶如、林儒暘、張婉慈、沈夙崢、吳棋楠、蔡宗智，南投市長張嘉哲、南投監理站長黃永松，以及多位市民代表、里長、客運業者與鄉親都到場關心轉運站規劃。

▲▼南投市轉運站基地。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

▲▼南投市轉運站基地。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

▲南投縣政府辦理南投市轉運站推動說明會。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府辦理南投市轉運站推動說明會。（圖／記者高堂堯攝）

許淑華表示，台汽南投站舊址位在南投市精華地段，廣大鄉親多年來都非常關心此處的發展規劃；縣府為整合各種客運及計程車業者，積極推動興建轉運站，未來民眾外出或返鄉將更加便利，對推動觀光也有很大的幫助，也具有娛樂、藝文等功能，讓市中心更加活絡。

▲▼南投縣政府辦理南投市轉運站推動說明會。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼南投縣政府辦理南投市轉運站推動說明會。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府辦理南投市轉運站推動說明會。（圖／記者高堂堯攝）

台灣博特顧問公司總經理吳政勳於會中說明南投市轉運站的規劃及願景，未來規劃及招商過程也將依促參法，並參考條件相近縣市的興建方式，同時借鏡國內外其他地區辦理轉運站促參的成功案例，預期引入民間10億元資金投資，減少政府前期投入，也將結合餐飲、娛樂、消費、觀光、商業等不同功能，提供縣民及外地旅客多元化的旅遊轉乘服務。

縣府指出，南投轉運站目前進入可行性評估階段，預計4月完成初稿及公聽會，7月進入下一步先期規畫階段，預計明年下半年進行公告招商，115年底與得標廠商簽約後，開始轉運站興建工程；在明年招商前，該空地將規劃為停車場，提供180個停車位，解決市區停車問題。

 許淑華也感謝縣議會在交通方面的支持，以及游顥協助向交通部爭取辦理新闢南下國道客運的補助經費，規劃完成後會請交通部協調客運業者營運，並納入轉運站內相關路線；目前則已通過交部公路汽車客運審議會審議，由南投客運營運「草屯-南投-高鐵彰化站-臺鐵田中站(經台 76 線)」公路客運路線，路程會經過南投及草屯市區，預計年中後，民眾可透過南投客運由南投市前往鄰近高鐵站轉乘。

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