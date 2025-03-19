高雄大撒幣！騎士夾克破洞千元鈔票街頭漫天飛　3好心人幫忙撿

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名劉姓男子昨(18日)晚間騎乘機車在路上，突然從口袋掉出一疊鈔票，瞬間有大量千元鈔票漫天飛，3名路人發現後趕緊協助撿拾，員警到場點鈔，確認拾得7萬9000元。劉姓男子與派出所聯繫，表示自己的夾克口袋破洞，幸好有好心路人幫忙，否則差點破財了。

▲高雄街頭有大量現金漫天飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民二分局覺民派出所18日晚間9點37分獲報，有民眾在九如一路、光武路口撿到大量現金。員警到場後，發現一名60歲婦人手上拿著一疊千元鈔票，一旁還有30歲潘姓女子、60歲蕭姓男子在路口持續撿拾。

▲潘姓婦人路過發現鈔票，盼失主回來找錢。（圖／記者許宥孺翻攝）

潘姓婦人表示，當時她路過，起初以為是紙在飛，沒想到竟是錢，想說盡力幫忙撿起來，看失主會不會回來尋找。員警於現場點鈔，最後算得7萬9000元。

而62歲劉姓男子回家後，發現自己的夾克口袋破洞，一疊現金不翼而飛，緊急報案，員警則表示，稍早已有民眾在路上撿獲現金，經確認遺失金額、路段相符後，員警通知劉姓男子到派出所領取遺失的現金。

▲▼劉姓失主到派出所拿回遺失的鈔票，拱手感謝員警。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉男約在晚間10點半抵達派出所，雖沒碰上3位好心的民眾，但劉男表示心存感激，再三感謝路人、員警的幫忙，還好沒有大破財。