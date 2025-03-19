小客車左轉不禮讓！斑馬線猛撞行人　網怒：瞎子也能開車？

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面是1對男女於3月17日晚上9時27分許，步行通過台南市公園北路、公園路行人穿越道時，竟有1部自小客車左轉時不禮讓，還直接撞上2人腿部，幸好車速不是很快，行人並未被撞倒。台南市警五分局交通組組長許双繻表示，警方尚未接獲相關報案，將調閱監視器依法舉發。

網友PO文後引起熱議，許多網友表示：「左轉彎與行人都平行了，還看不到，台南人素質不意外」、「看來紙貼很黑」、「這種我直接開罵」、「檢舉了沒」、「在台南不意外」、「眼殘」、「瞎子竟然還能開車？」、「行人地獄依然持續每日上演」、「這如果貼到其他地方，一定一堆說是A柱或是行人穿黑色看不到的問題」、「斑馬線都內縮了還是看不到」、「不確定是否有多時相左轉燈，有的話，他就違規左轉」…。

▲1對男女於3月17日晚上9時27分許，步行通過台南市公園北路、公園路的行人穿越道時，竟有1部自小客車左轉時不禮讓行人外，還直接撞上2名行人的腿部，幸好車速不是很快，行人並未被撞倒。（圖／翻攝自翻轉台灣交通違規交流平台）

市警五分局交通組組長許双繻指出，五分局尚未接獲相關報案，影片中汽車駕駛未依規定停讓行人，已違反道路交通管理處罰條例44條2項，可處6000元罰鍰，若致人受傷，則違反第44條4項，處7千2百元至3萬6千元罰鍰，並吊扣駕照1年，本案已調閱監視器確認車號依法舉發，呼籲駕駛人行經路口務必停讓行人，如果遇到交通事故，請撥打110報案確保自身權益。