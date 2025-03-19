控北市府權威復辟　罷徐巧芯團體曝申請場地遭「上級指示」駁回

▲罷免團體控遭刁難。（圖／翻攝自剷除黑芯-信義南松山罷免團隊）

記者皮心瑀／台北報導

台北市政府被指控刁難罷免國民黨立委徐巧芯的連署活動。發起罷免行動的團體「剷除黑芯」指出，他們原本依法申請使用信義區「景勤一號公園」做為罷免連署場地，並已完成相關程序，包括繳費、繳交押金及保險，卻遭北市府以「上級指示」為由拒絕核准22、23日的場地使用申請，痛批台北市府「權威復辟」。

「剷除黑芯」表示，他們本月15、16、22、23日皆規劃在該公園設置連署點，前兩日的活動順利進行，但22、23日的申請卻遭到公園處以《台北市公園場地申請使用須知》為依據駁回，理由是「同月份同場地已有相同性質活動」。不過，該團體指出，該須知中並無此一規定，且承辦人員也無法提供具體解釋，只稱是「上級交代」。

此外，該團體進一步揭露，市府高層已指示公園處，未來凡涉及「罷免活動」的申請，一律不得使用公園場地，僅能退縮至公園周邊人行道進行，但場租費與押金仍須照常收取。

「剷除黑芯」痛批，台北市政府未依法律依據便限制人民的合法集會權利，形同濫權打壓。他們強調，罷免是公民的基本權利，市府此舉無異於「權威復辟」，並呼籲外界關注此事，共同向市府表達抗議。

對此，台北市工務局公園處今嚴正澄清，公園為開放空間，提供民眾多元使用，因此，於台北市公園場地申請使用須知中，已限定「同一申請人1個月內只能申請使用一次」，精神就是不希望同樣活動持續佔用公園影響民眾使用。

公園處指出，此次於景勤1號公園罷免活動場地申請日期為3月15、16、22、23日，公園處此前已批准3月15、16日的景勤1號公園人行道相同罷免活動申請。22、23日之申請案內容完全一致，明確是相同的活動，基於避免佔用的精神，不希望同一活動佔用公園影響居民使用，因此，公園處將其視為同一單位、廣義的同一申請人，而不同意其第二次申請。

公園處強調，對於全台北公園使用申請的標準一致，考慮到今年已有十多案對於公園罷免活動相關的投訴，因此將相關活動限定在公園外人行道辦理，希望對民眾使用公園的影響降到最低，請各界辦理活動時亦能體諒民眾需求。

▼罷團「剷除黑芯」控公園處依《臺北市公園場地申請使用須知》，以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由，駁回申請。（圖／剷除黑芯提供）

▼《臺北市公園場地申請使用須知》中，「根本沒有」記載上述駁回理由。（圖／剷除黑芯提供）