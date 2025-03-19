溫朗東控送驗小物「盜版米妮」3度碰壁　徐巧芯撇：不關我的事

▲徐巧芯發送在淘寶買的米奇、米妮項鍊送給選民，遭溫朗東爆料3家廠商拒絕檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了對抗罷免戰，國民黨立委徐巧芯近日勤跑基層發送政績單加上一條兒童發光項鍊，項鍊上印有類似迪士尼角色「米妮」的頭像，卻被踢爆這些小物不只是中國淘寶貨，還有盜版嫌疑，更有人直接向迪士尼總公司檢舉，名嘴溫朗東揭露，國內三家知名的檢驗廠商竟然「拒絕檢驗徐巧芯來路不明的小物『假米妮』」。徐巧芯今（19日）受訪駁斥，「不關我的事，他的事情我怎麼會知道。」

徐巧芯說，送給支持者的競選小物包括袋子、小電扇等，均未超過法定的30元，採購都會請專業貿易公司協助，有報價單、匯款紀錄等，所有金流清清楚楚，有疑慮者都可以去檢舉。

至於反罷免策略，徐巧芯也強調，罷免案絕對要熱戰，基隆市長謝國樑罷免案也給了很好的經驗，謝國樑昨天傳了去年4月的民調給藍委們看，表示當時也被罷團唱衰一定會被罷免成功，但最後全黨力挺下讓對方罷免失敗。

徐巧芯轉述，謝國樑也提醒藍委由於當時很多民眾都不知道要投下不同意罷免票，所以一定要催票，尤其是第二階段連署成案開始後就要宣傳，但徐認為，大罷免不一樣，一次送出35個藍委罷免案，所以要從現在開始就宣傳，希望大家要出門投下不同意罷免。