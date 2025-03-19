被罷定了？徐巧芯自稱當立委是拿命在搏　談費鴻泰也反對大罷免

▲大罷免徐巧芯民調危急。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據《TVBS民調中心》昨（18日）公布的最新調查結果指出，針對罷免國民黨立委徐巧芯，具投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。徐巧芯今（19日）受訪時表示，很多支持者到現在還不清楚要出門投下不同意罷免，「我差點昏倒！我當立委是拿命在搏！」並稱自己與前藍委費鴻泰都有聯絡、相談甚歡，費鴻泰反對大罷免，這是非常清楚表態。

《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，有投票意願的民眾中，57%表態會投同意罷免，37%不同意罷免，0.4%的人不投票／投廢票，6%的人未決定。也就是有投票意願且會投同意罷免的人數，相當於佔松山信義選民的36%，超過罷免門檻的25%。

「我想先謝謝關心我的所有人，昨天這個民調一出來之後，好多好多人來關心問說他們可以為我做什麼，其實我是非常感動的」。徐巧芯提到，聽說連賴士葆昨天服務處還來了很多人問說可以幫忙做什麼，真的非常感謝。自己選區的選民也送上了很多的關心跟鼓勵，代表她這一年以來的表現是有被看到，而且受到肯定的。

徐巧芯說，民調本來就只是參考，好的時候不要太高興，反而樂極生悲；不好的時候繼續努力，不要放棄，反而我們的鬥志更加堅強，近期國民黨遇到最大的難題是，支持罷免的選民都非常清楚要投的是罷免票；但遇到好多支持她的大哥大姐，對方都拉著她說，「我好支持你，但到底是要去投票還是不要去投票啊？」支持我們的民眾明顯不是很確定票該怎麼投才能支持到我們，這一點也是包括我們立法委員以及黨部必須要積極宣傳的。

徐巧芯提到，自己在這個大大的國民黨裡面只是一個小小的存在，但是她對於立法委員的工作幾乎是拿命在拼，「我想的是，我要監督政府、避免政府濫權。我們跟人民一樣，不過想要穩定和平的生活，不要戰爭；我們想要自由，不願意被政府層層審查，不想他們把我們每一個人都當成共諜」。

徐巧芯說，這次的大惡罷，是黑暗與光明的決鬥，更關乎著總統的權力是否會大到難以想像就像是一個皇帝，再也無人能夠節制，而逐漸喪失民主。國家的未來就交給民眾決定了。

徐巧芯強調，這份民調並不會挫了她的銳氣，反倒是更激起她的鬥志，更不會被一份民調牽著鼻子走。無論反罷免這場戰役是多麼的艱難，自己都還是秉持著「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻。上戰場的將軍從不在乎臉上的淤泥，我們要有智慧勇氣，並且有往前衝、不怕死的決心。