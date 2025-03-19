罷免第二支宣傳片出爐　喊話不願罷免就「做個堂堂正正的中國人」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，在13日公布首支宣傳片「倒垃圾」後，今（19日）團隊再推出第二部宣傳片「每日一字篇」，提醒民眾出門連署，片尾更直言「如果連罷免都不願意，那我們就祝福他，做個堂堂正正的『中國人』」。

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第二部罷免宣傳影片，以「每日一字」為題，用諷刺喜劇的方式喊話選民出門連署，片中內容提到，「最近很多朋友在煩惱，罷免第二階段連署書被抓錯字的問題，像汐止的『黃先生』，你的國破掉囉，國破掉了就會有很多東西跑進來，跑來依親、投票、用健保，這個國就沒用了」。

▼Taiwan Action影片計畫推出第二支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

宣傳片尾也喊話，「如果怕連署書被撕毀，建議到現場請罷免志工檢查，最好樓上揪樓下，阿母揪阿爸，人越多越熱鬧，記得第一階段罷免連署簽過，第二階段也要來喔，如果連罷免都不願意，那我們就祝福他，做個堂堂正正的『中國人』」。





對此，「Taiwan Action影片計畫」發言人王師也發文表示，由上百位台灣影視工作者共襄盛舉的「Taiwan Action影片計畫」，以罷免不適任藍白民代為目標，首支影片「倒垃圾篇」一上線立刻延燒各大網路平台，短短5天瀏覽次數已破百萬，團隊將於3月19日乘勝追擊推出第二彈。

王師表示，一改首支影片黑白凝重的氛圍，第二彈「每日一字篇」風格丕變為諷刺喜劇，充分展現民間罷團旺盛的創意與生命力，將罷免行動打造成一場繽紛多彩的嘉年華。

王師指出，罷免藍白民代的二階連署，目前在各地選區都已陸續啟動，許多民眾心繫罷免成敗，深怕浪費任何一張連署書，因此對於「字要寫清楚」格外重視。即將於3月19日推出的罷免影片第二彈，由導演朱詩鈺執導的「每日一字篇」，便巧妙地從寫字切入，以各種令人莞爾的一語雙關，在看似搞笑中不忘提醒民眾罷免行動的重要性，可望透過與首支罷免影片截然不同的路線分別觸及不同族群。

提到參與的朱詩鈺導演，他擅長以幽默角度切入嚴肅議題，但怎會想到以「每日一字」來聊罷免？朱詩鈺說「以前很喜歡看『每日一字』，主持人好漂亮，教我們很多中華文化的精神，忠孝節義保家衛國。讓我相信保護自己的國與家，是生而為人的基本。綜觀五千年歷史，都沒看過大敵當前還在刪潛水艇預算的政黨。我希望把這部復刻版的『每日一字』，還給他們」。

行動發起人楊力州導演則表示，本次行動最感動的部分，就是能讓導演們說自己想說的話，以各自的風格和美學作為他們的影像語言，而每位導演在如此自由的創作空間裡，也都開心地盡情展現自己的樣貌。而為了持續擴大罷免影片的觸及，突破各種演算法和惡意檢舉的屏蔽障礙，民眾非常有默契地紛紛主動熱情轉發，並支援團隊打造「倒垃圾篇」日文與德文字幕版，台語配音版也正敲碗催生中。

導演盧建彰對於各界熱烈迴響感動地表示，「我是說故事的人，謝謝這國家的人民，讓我們有好故事可說。現在，讓我們一起改寫故事的結局」。

最後，王師強調，正如罷免行動希望從不適任民代的惡搞中「還權於民」，本次罷免影片的發布方式也呼應了「人民最大」。影片除了在影視工作者各自的網路平台發布之外，團隊也將影片素材打包放上雲端資料夾，歡迎民眾自行下載，自行決定在自己喜歡的社群平台發布，以期達到百花齊放遍地開花的效果，並呼應本次集體行動「去中心化」的理念。