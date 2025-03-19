　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免第二支宣傳片出爐　喊話不願罷免就「做個堂堂正正的中國人」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免烽火連天，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，在13日公布首支宣傳片「倒垃圾」後，今（19日）團隊再推出第二部宣傳片「每日一字篇」，提醒民眾出門連署，片尾更直言「如果連罷免都不願意，那我們就祝福他，做個堂堂正正的『中國人』」。

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第二部罷免宣傳影片，以「每日一字」為題，用諷刺喜劇的方式喊話選民出門連署，片中內容提到，「最近很多朋友在煩惱，罷免第二階段連署書被抓錯字的問題，像汐止的『黃先生』，你的國破掉囉，國破掉了就會有很多東西跑進來，跑來依親、投票、用健保，這個國就沒用了」。

▼Taiwan Action影片計畫推出第二支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

▲▼Taiwan Action影片計畫推出第二支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫）

宣傳片尾也喊話，「如果怕連署書被撕毀，建議到現場請罷免志工檢查，最好樓上揪樓下，阿母揪阿爸，人越多越熱鬧，記得第一階段罷免連署簽過，第二階段也要來喔，如果連罷免都不願意，那我們就祝福他，做個堂堂正正的『中國人』」。

▲▼Taiwan Action影片計畫推出第二支罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫）

對此，「Taiwan Action影片計畫」發言人王師也發文表示，由上百位台灣影視工作者共襄盛舉的「Taiwan Action影片計畫」，以罷免不適任藍白民代為目標，首支影片「倒垃圾篇」一上線立刻延燒各大網路平台，短短5天瀏覽次數已破百萬，團隊將於3月19日乘勝追擊推出第二彈。

王師表示，一改首支影片黑白凝重的氛圍，第二彈「每日一字篇」風格丕變為諷刺喜劇，充分展現民間罷團旺盛的創意與生命力，將罷免行動打造成一場繽紛多彩的嘉年華。

王師指出，罷免藍白民代的二階連署，目前在各地選區都已陸續啟動，許多民眾心繫罷免成敗，深怕浪費任何一張連署書，因此對於「字要寫清楚」格外重視。即將於3月19日推出的罷免影片第二彈，由導演朱詩鈺執導的「每日一字篇」，便巧妙地從寫字切入，以各種令人莞爾的一語雙關，在看似搞笑中不忘提醒民眾罷免行動的重要性，可望透過與首支罷免影片截然不同的路線分別觸及不同族群。

提到參與的朱詩鈺導演，他擅長以幽默角度切入嚴肅議題，但怎會想到以「每日一字」來聊罷免？朱詩鈺說「以前很喜歡看『每日一字』，主持人好漂亮，教我們很多中華文化的精神，忠孝節義保家衛國。讓我相信保護自己的國與家，是生而為人的基本。綜觀五千年歷史，都沒看過大敵當前還在刪潛水艇預算的政黨。我希望把這部復刻版的『每日一字』，還給他們」。

行動發起人楊力州導演則表示，本次行動最感動的部分，就是能讓導演們說自己想說的話，以各自的風格和美學作為他們的影像語言，而每位導演在如此自由的創作空間裡，也都開心地盡情展現自己的樣貌。而為了持續擴大罷免影片的觸及，突破各種演算法和惡意檢舉的屏蔽障礙，民眾非常有默契地紛紛主動熱情轉發，並支援團隊打造「倒垃圾篇」日文與德文字幕版，台語配音版也正敲碗催生中。

導演盧建彰對於各界熱烈迴響感動地表示，「我是說故事的人，謝謝這國家的人民，讓我們有好故事可說。現在，讓我們一起改寫故事的結局」。

最後，王師強調，正如罷免行動希望從不適任民代的惡搞中「還權於民」，本次罷免影片的發布方式也呼應了「人民最大」。影片除了在影視工作者各自的網路平台發布之外，團隊也將影片素材打包放上雲端資料夾，歡迎民眾自行下載，自行決定在自己喜歡的社群平台發布，以期達到百花齊放遍地開花的效果，並呼應本次集體行動「去中心化」的理念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」：會對他不利
快訊／誠品480烏龍竊案　警方懲處出爐
比特犬Lucky新家沒了？領養飼主卻步　蔣萬安：會詳盡評估
黃仁勳開講輝達竟大跌　華爾街2因素不買單
台中KTV脫衣陪酒！小姐給「福粒」　被逮畫面曝
台北女被公車門夾住！　猛拖50米驚悚畫面曝
S媽深夜淚喊：我女兒回來了！　影片惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免第二支宣傳片出爐　喊話不願罷免就「做個堂堂正正的中國人」

比特犬Lucky新家又沒了？嘉義飼主有疑慮卻步　蔣萬安：會詳盡評估

資通電軍比照情報人員「用假名」　顧立雄同意：安全要予以保障

警抖音喊「我是中國人」遭記過　張宏陸喊要查清楚：處分太輕了

列核能5大優點　童子賢主張「合力共存」：臺灣用電可以很穩定

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演　不負責任的威脅

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

新北警騎車鳴笛值勤　遭鬼切女騎士擊落！

罷免第二支宣傳片出爐　喊話不願罷免就「做個堂堂正正的中國人」

比特犬Lucky新家又沒了？嘉義飼主有疑慮卻步　蔣萬安：會詳盡評估

資通電軍比照情報人員「用假名」　顧立雄同意：安全要予以保障

警抖音喊「我是中國人」遭記過　張宏陸喊要查清楚：處分太輕了

列核能5大優點　童子賢主張「合力共存」：臺灣用電可以很穩定

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演　不負責任的威脅

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

看好巴特勒穩留勇士　柯爾：他非常尊重柯瑞

讓愛不缺席！士林分署長領司法新血　行動關懷訪視展現最暖人性

李嘉誠賣港口陸官方要查？　陸專家：扭曲市場規律的地緣政治併購

114年下半年役男申請服一般替代役甄選　4／1受理申請

酸公務員「恐龍」　台南男挨罰5000元

坤達生日「柯佳嬿難得PO照放閃」！遮全臉爬山…私下低調互動超有愛

HOLA 2025春夏系列　以「美一種日常」打造居家詩意

屏東檢舉交通違規「10熱點+前5項」出爐　檢舉成功率6成5

Google有史以來最大收購！斥資1兆併購新創公司　雲端市場更競爭

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

政治熱門新聞

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

Lucky咬人非第一次！已讓二住戶濺血

快訊／超時空感！新北大巨蛋最新設計圖曝光　選址年底定案

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

農業部查農保資格竟冷血回「死了領不到」　卓榮泰嚴斥

比特犬被安置動保處　情緒緊張吠叫

「中立國」瑞士罕見關切台海情勢　警告北京當局、中國駐外館

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

影／蔡英文約爬山　蘇貞昌：她認識每個鄰居、毛小孩還在門口等她

不妙！民調破5成同意罷免　徐巧芯說話了

美國務院罕用「明目張膽」評論中共軍演

軍人加薪方案出爐　網路戰、電偵、戰航管等5類人員都納入！

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

被楊植斗指靜悄悄　苗博雅：沒關說

更多熱門

相關新聞

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

示警藍軍「不去投票徐巧芯會被罷掉」　他分析民調點1錯誤觀念

全台大罷免如火如荼，根據TVBS最新公布的民調，國民黨立委徐巧芯罷免案，有61%的民眾會去投票，在有投票意願民眾中，更有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意。對此，藍委謝龍介姪子謝克洋示警，藍軍若不去投票，徐巧芯會被罷掉，他分析，綠軍本在松信地區實際參與連署的人非常少，但現在士氣大振，肯定會加大馬力直催到底，而藍軍若以為支持徐巧芯就不用投票，就是錯誤觀念，支持徐巧芯，就要「出門投票」，投「不同意罷免票」！

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

多位立委致電抱怨財產申報變麻煩　李鴻鈞怒：你們造成的啊！

賴清德17項國安因應策略　切合實務的「全方位風險管理方案」

賴清德17項國安因應策略　切合實務的「全方位風險管理方案」

即／「公共政策參與平臺」被剴剴案灌爆！連署流量過大故障

即／「公共政策參與平臺」被剴剴案灌爆！連署流量過大故障

不妙！民調破5成同意罷免　徐巧芯說話了

不妙！民調破5成同意罷免　徐巧芯說話了

關鍵字：

Taiwan Action影片計畫罷免楊力州王師國民黨民進黨連署黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

恐再探4℃　下波變天時間曝

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

家寧找的律師事務所「2月還接另1案」

今晨4.2℃！　還有一波挑戰「9年來3月寒流」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

高雄男帶小三回家！在妻面前直接來

陸傳東沙群島激烈對峙「台當局恥辱」　海巡署公布強勢驅離過程

2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面