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大陸 大陸焦點 特派現場

仕途坎坷！　中國科研員工怒「售大量國家情報」…被判死刑

▲。（示意圖，非本文提及當事人／CFP）

▲劉男因自認在職場上受到不公平的待遇，故偷拷貝國家機密資料後，憤而離職。（示意圖，非本文提及當事人／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國家安全機關近日破獲一起間諜案件。一名在科研院所的助理工程師劉姓男子因自認，遭受不公平待遇、沒有得到重用和提拔，對科研院懷恨在心，故私自拷貝國家機密文件後離職。劉男事後為了報復科研院，故意將大量的國家情報，賣給敵國，遭國安機關逮捕。

據《央視新聞》報導，劉男離職後，進入一投資機構工作，為了滿足貪欲，不惜違反從業準則，借用父母、親友名義，設立多個帳戶瘋狂炒股。他甚至為了追求高收益率，多次向親友借錢，甚至利用信用卡非法套現等方式，投資高風險金融產品。

劉男投資失敗、債台高築，巨大的經濟壓力下，他不僅沒收手，反倒打起了手中涉密資料的主意，萌生了倒賣國家情報的想法，藉此大賺一筆、報復科研院。

▲。（示意圖／CFP）

▲劉男最終被判處死刑。（示意圖／CFP）

劉男「精心」設計了一整套兜售情報、逃避偵查的流程，將交易目標鎖定為，某境外間諜情報機關，並主動投靠，與對方達成初步意圖後，便開始執行出境兜售計畫。為了盡快賺上第一桶金，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台帳戶，以便收取贓物。

他還購買非實名IC卡和數張SIM卡，不斷變換通聯渠道，甚至使用多個化名掩蓋身份，利用提前商定的暗號暗語接頭。不料對方以極低的費用，騙取了涉密資料後，就中斷了聯繫，導致他最終未獲得販售國家情報的費用。

中國國安機關指出，劉男對自己所犯罪行供認不諱，「半年時間裡，他秘密輾轉多個國家，嚴重洩漏了中國國家秘密。」最終，劉男因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。

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