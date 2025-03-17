稱現在就是實質廢死　吳宗憲挺反廢死公投：別讓政府保障殺人犯

▲國民黨啟動公投宣示記者會，吳宗憲（左一）表示，憲判依實務經驗就是實質廢死。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17日）率國民黨立委們，在立法院議場前舉行記者會提出「反戒嚴、反廢死公投提案」。國民黨立委吳宗憲表示，去年9月大法官作出的第8號憲法判決，依實務經驗就是個實質廢死的憲判。政府不應該為了往自己臉上貼金，為了假裝自己是人權的政府，去盡所有力量保障加害人，這是不對的。

吳宗憲指出，自己過去有多年的檢察官工作經驗，看過很多解剖、驗屍，因此更能了解刑事案件、殺人案件的發生是多麼不公平，他們的家屬是多麼的肝腸寸斷，判斷死刑的存廢與否，並不是單純建立在教科書或學術論文這種高談闊論的想像中，而是建立在社會上實際發生過血淋淋的案例。

吳宗憲提及，第8號憲判要求大法官對於死刑的判決要一致決才能判死，這個東西在我國的法律上從來沒有出現過，大法官的職責不是造法，而是解釋憲法跟法律之間衝突的工作，更不應該配合執政黨去做出造法這種違反自己權限的行為。

吳宗憲說，我國現在對於重大案件是以國民法官法這個制度，讓人民能夠參與審判，這也是希望拉近人民對司法的信任度，那如果依照大法官的見解，即便在庭的6位國民法官都認為要判死刑，但只要合議庭的一位法官不同意，因為個人的信仰或認知不同意的話，這個案子就判不了死刑，這個與國民法官法當初設立的目的完全不一樣。

吳宗憲強調，國民黨追求的是被害人的正義，追求的是反抗的勇氣，這個奇怪的政府一心只想保護、保障加害人，沒辦法保障善良的人民不被殺人犯殺死，卻可以保障殺人犯在殺人後，不被判死，這是何其荒謬的政府，這個政府是多麼不重視人民生命安全及社會的安居樂業，呼籲民眾一定要站出來，讓政府知道人民的想法是什麼。