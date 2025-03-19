北市乘客手被公車門夾住！猛拖50米驚悚畫面曝　民眾攔車救人

記者張君豪／台北報導

3月17日20時許北市中正一警方接獲民眾報案，指在忠孝西路一段有三公車門夾到女乘客手掌後，一路拖行約50公尺，警方接獲報案後到場發現，一輛隸屬三重客運265公車朱姓女司機（39歲）於乘客上下車後，未注意乘客周姓女乘客（38歲）仍未完全上車，就直接關上前車門後踩油門駛離，所幸周女僅受輕傷。

畫面顯示，該輛265號公車就這樣拖行周女達約50公尺，所幸周女僅手、腳多處擦挫傷，路旁民眾發現後緊急將公車攔下，經送臺大醫院救護，並無生命危險，但若非當時兩名路旁等車民眾緊急跳到車道揮手攔阻提醒司機，周女恐遭捲入客運車底盤。至於客運車司機朱女是否涉嫌肇事逃逸，將循線通知客運公司傳喚肇事司機到案釐清案情。



▲17日晚間北車一輛客運拖行央女乘客達數十公尺，所幸送醫後並無大礙。（圖／記者張君豪翻攝）

中正第一分局呼籲，公車客運於停靠區靠站上下客，應注意乘客上下車情形並注意起駛前週邊人車，另提醒駕駛人肇事後應於現場等候警方處理，切勿自行駛離。

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