桃園黑幫苗栗賭場出千遭扒衣修理　假和解撂人砍殺！5人輕重傷

▲桃園幫派份子在苗栗出千被修理，假意和解卻撂人砍殺賭場5人造成重傷，警方速逮5嫌到案 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

桃園市5名黑幫份子3月6日結伴到苗栗市一處職業賭場，涉嫌詐賭出千當場被脫衣修理一頓，隔天假意商談和解，卻撂人攜帶刀械和棍棒尋仇，趁苗栗賭場沒有戒心，進門一陣狂打亂砍，造成苗栗賭場共5人輕重傷後逃逸。警方據報當天下午逮捕5嫌，全案詢後將依組織犯罪、傷害及妨害秩序等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

警方調查，苗栗市日新街一處民宅1樓，日前有人經營職業賭場，主要對賭天九牌，桃園市某黑幫份子潘姓男子（41歲），3月4日起帶著4名幫眾到苗栗賭場捧場，潘男等4人「手氣」很好連贏2天、帶走數百萬，引發賭場存疑。

▲桃園幫派份子賭場出千遭修理 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

據指出，6日凌晨賭場圍事開始緊盯桃園掛的一舉一動，眼尖的圍事看到牌桌上竟然多出一張天牌，立即喝令將桃園幫派份子團團圍住，逼迫4人脫掉衣物，自身上都搜出內有一對天牌對子的夾鏈袋，圍事清場要求在地賭客離場，對4名出千被捉的男子一陣拳打腳踢。

據指出，雙方經過折衝，潘男承諾賠償600萬後被釋放，詎料卻是縱虎歸山，7日打電話給苗栗賭場，表態要來苗栗高調和解事宜，苗栗賭場沒有防備，大門敞開迎來的竟是桃園幫20多人，持開山刀、棍棒等兇器，見人就砍打，賭場內5名男子寡不敵眾，四肢、頭部都受到嚴重傷害送醫，其中2人頭部重創，至今尚未出院，但幸運無生命危險。

苗栗警分局今天表示，警方據報指派優勢警力趕往現場，到場後相關涉案人員已離去，隨即調閱周遭監視器並鎖定涉案車輛後，報請苗栗地檢察署指揮偵辦，7日下午隨即前往桃園市平鎮區將潘男等5嫌逮捕，查扣刀械等涉案工具，全案詢後將依組織犯罪、傷害及妨害秩序等罪嫌移送偵辦後獲交保，並繼續擴大追緝涉案嫌犯。